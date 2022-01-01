«Класна, високоточна зброя»: українські військові випробували британські ракетні комплекси





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Підготувала відео та фотогалерею зі стрільбищ, що відбулись у Львівській області на базі 184-го Навчального центру Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного.



Стріляли ПТРК на дистанціях від 300 до 600 метрів. У якості мішеней були бойова машина піхоти, САУ і бронетранспортрер МТ-ЛБ. Вогонь вели з будинку через вікно, окопу та із бойової машини. Всі цілі були вражені.



Опанування нової зброї відбувається під керівництвом інструкторів зі складу тренувальної місії Збройних сил Великої Британії в Україні ORBITAL.



Операторам протитанкових ракетних комплексів NLAW після стрільб вручили сертифікати про проходження курсу. У майбутньому вони самі стануть інструкторами.



"Цілі були уражені на відмінно, умови наближені до бойових. Підготовка інструкторів ПТРК відбулась у найкоротші терміни. Всього три дні на теорію та тактику і два дні на практичне застосування. За 5 днів було підготовлено близько 40 інструкторів ПТРК NLAW. Уже з понеділка вони вчитимуть основам стрільби з нового комплексу особовий склад підрозділів, що виконують завдання в зоні ООС", - зазначив представник Головного управління доктрин та підготовки ГШ ЗС України полковник Микола Губень.



За його словами, протитанковий комплекс значно збільшить бойові можливості українських військ в оборонному бою. Завдяки дальності стрільби від 20 до 600 м, цей ПТРК можна використовувати в урбанізованій місцевості. В спорядженому стані важить 12 кг.



Ракетні комплекси NLAW уже знаходяться на Донбасі, де чекають на прибуття фахових бійців-операторів, повідомив командувач Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Ігор Палагнюк.



"Даний засіб дозволяє збільшити щільність протитанкової оборони і закриває проміжок від переднього краю до 600 метрів. Тож зараз у нас протитанкова оборона перекрита від переднього краю до 5 км. На таку дальну відстань працюють вітчизняні протитанкові засоби", - додав він.



З наступного тижня до 184-го НЦ прибуде ще близько 20 військовослужбовців, аби здобути фах оператора ПТРК NLAW. Також оператори будуть тренуватися вести нічні стрільби.



"Вдячний британцям за таку класну, високоточну зброю. Легка у користуванні, можна застосовувати як в полі, так і в місті. Ворожі танки будуть знищені стовідсотково. Ніякі решітки на баштах танків не врятують. Ракета може вражати ціль як в дах, якщо стріляти по танку, так і в борт, якщо вести вогонь, наприклад, по ДОТах і бліндажах", - зазначив після першого пострілу з NLAW боєць Зеновій Тужанський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українські військові вперше здійснили навчальні стрільби з переданих Великою Британією протитанкових ракетних комплексів NLAW.Про це повідомляє Gazeta.ua. Підготувала відео та фотогалерею зі стрільбищ, що відбулись у Львівській області на базі 184-го Навчального центру Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного.Стріляли ПТРК на дистанціях від 300 до 600 метрів. У якості мішеней були бойова машина піхоти, САУ і бронетранспортрер МТ-ЛБ. Вогонь вели з будинку через вікно, окопу та із бойової машини. Всі цілі були вражені.Опанування нової зброї відбувається під керівництвом інструкторів зі складу тренувальної місії Збройних сил Великої Британії в Україні ORBITAL.Операторам протитанкових ракетних комплексів NLAW після стрільб вручили сертифікати про проходження курсу. У майбутньому вони самі стануть інструкторами."Цілі були уражені на відмінно, умови наближені до бойових. Підготовка інструкторів ПТРК відбулась у найкоротші терміни. Всього три дні на теорію та тактику і два дні на практичне застосування. За 5 днів було підготовлено близько 40 інструкторів ПТРК NLAW. Уже з понеділка вони вчитимуть основам стрільби з нового комплексу особовий склад підрозділів, що виконують завдання в зоні ООС", - зазначив представник Головного управління доктрин та підготовки ГШ ЗС України полковник Микола Губень.За його словами, протитанковий комплекс значно збільшить бойові можливості українських військ в оборонному бою. Завдяки дальності стрільби від 20 до 600 м, цей ПТРК можна використовувати в урбанізованій місцевості. В спорядженому стані важить 12 кг.Ракетні комплекси NLAW уже знаходяться на Донбасі, де чекають на прибуття фахових бійців-операторів, повідомив командувач Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Ігор Палагнюк."Даний засіб дозволяє збільшити щільність протитанкової оборони і закриває проміжок від переднього краю до 600 метрів. Тож зараз у нас протитанкова оборона перекрита від переднього краю до 5 км. На таку дальну відстань працюють вітчизняні протитанкові засоби", - додав він.З наступного тижня до 184-го НЦ прибуде ще близько 20 військовослужбовців, аби здобути фах оператора ПТРК NLAW. Також оператори будуть тренуватися вести нічні стрільби."Вдячний британцям за таку класну, високоточну зброю. Легка у користуванні, можна застосовувати як в полі, так і в місті. Ворожі танки будуть знищені стовідсотково. Ніякі решітки на баштах танків не врятують. Ракета може вражати ціль як в дах, якщо стріляти по танку, так і в борт, якщо вести вогонь, наприклад, по ДОТах і бліндажах", - зазначив після першого пострілу з NLAW боєць Зеновій Тужанський.

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