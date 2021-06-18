Луцьк попрощався з Миколою Голованем. ФОТО

Лучани провели у останню дорогу почесного громадянина міста, відомого на всю Україну скульптора, якийТраурне богослужіння та похорон митця відбулися сьогодні, 2 лютого.Помолитися за упокій душі творця міської історії, людини-епохи, автора будинку, який увійшов до п’ятірки екстравагантних будівель України, та величезної кількості різноманітних композицій і пам'ятників у нижній храм Свято-Троїцького кафедрального собору зійшлися люди, які знали, любили і поважали Миколу Голованя.Людей, щоправда, була не надто велика кількість.Зауважимо, що у Луцьку мають намір увіковічнити пам'ять про Миколу Голованя, створивши сквер на його честь на вулиці Драгоманова та назвавши його ім'ям одну із вулиць.Свій останній спочинок Микола Микитович знайшов на кладовищі у селі Липини.