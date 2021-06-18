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Луцьк попрощався з Миколою Голованем. ФОТО

Луцьк попрощався з Миколою Голованем. ФОТО
Лучани провели у останню дорогу почесного громадянина міста, відомого на всю Україну скульптора Миколу Голованя, який помер у ніч на 1 лютого.

Траурне богослужіння та похорон митця відбулися сьогодні, 2 лютого.

Помолитися за упокій душі творця міської історії, людини-епохи, автора будинку, який увійшов до п’ятірки екстравагантних будівель України, та величезної кількості різноманітних композицій і пам'ятників у нижній храм Свято-Троїцького кафедрального собору зійшлися люди, які знали, любили і поважали Миколу Голованя.

Людей, щоправда, була не надто велика кількість.

Зауважимо, що у Луцьку мають намір увіковічнити пам'ять про Миколу Голованя, створивши сквер на його честь на вулиці Драгоманова та назвавши його ім'ям одну із вулиць.

Свій останній спочинок Микола Микитович знайшов на кладовищі у селі Липини.

Луцьк попрощався з Миколою Голованем. ФОТО
Луцьк попрощався з Миколою Голованем. ФОТО
Луцьк попрощався з Миколою Голованем. ФОТО
Луцьк попрощався з Миколою Голованем. ФОТО
Луцьк попрощався з Миколою Голованем. ФОТО
Луцьк попрощався з Миколою Голованем. ФОТО
Луцьк попрощався з Миколою Голованем. ФОТО
Луцьк попрощався з Миколою Голованем. ФОТО
Луцьк попрощався з Миколою Голованем. ФОТО
Луцьк попрощався з Миколою Голованем. ФОТО
Луцьк попрощався з Миколою Голованем. ФОТО
Луцьк попрощався з Миколою Голованем. ФОТО
Луцьк попрощався з Миколою Голованем. ФОТО
Луцьк попрощався з Миколою Голованем. ФОТО
Луцьк попрощався з Миколою Голованем. ФОТО
Луцьк попрощався з Миколою Голованем. ФОТО
Луцьк попрощався з Миколою Голованем. ФОТО
Луцьк попрощався з Миколою Голованем. ФОТО
Луцьк попрощався з Миколою Голованем. ФОТО
Луцьк попрощався з Миколою Голованем. ФОТО
Луцьк попрощався з Миколою Голованем. ФОТО




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Теги: Микола Головань, похорон, прощання
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