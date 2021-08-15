На Волині поліція розшукує чоловіка
Сьогодні, 11:49
Правоохоронці Володимир-Волинського РВП встановлюють особу чоловіка, який імовірно причетний до вчинення злочину.
Про це інформують на фейсбук-сторінці "Твій Володимир".
Встановлюють особу чоловіка, який зображений на фотографіях.
Поліція звертається до всіх громадян, хто володіє будь-якою інформацією, і просить повідомити до районного відділу поліції, за адресою: вулиця Соборна,6 м. Вололимир або за телефонами 0634661066 та 0502077200
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Про це інформують на фейсбук-сторінці "Твій Володимир".
Встановлюють особу чоловіка, який зображений на фотографіях.
Поліція звертається до всіх громадян, хто володіє будь-якою інформацією, і просить повідомити до районного відділу поліції, за адресою: вулиця Соборна,6 м. Вололимир або за телефонами 0634661066 та 0502077200
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