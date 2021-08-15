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На Волині поліція розшукує чоловіка

На Волині поліція розшукує чоловіка
Правоохоронці Володимир-Волинського РВП встановлюють особу чоловіка, який імовірно причетний до вчинення злочину.

Про це інформують на фейсбук-сторінці "Твій Володимир".

Встановлюють особу чоловіка, який зображений на фотографіях.

Поліція звертається до всіх громадян, хто володіє будь-якою інформацією, і просить повідомити до районного відділу поліції, за адресою: вулиця Соборна,6 м. Вололимир або за телефонами 0634661066 та 0502077200

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Теги: поліція, розшук, Володимир, чоловік
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