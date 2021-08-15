На Волині поліція розшукує чоловіка





Про це інформують на фейсбук-сторінці



Встановлюють особу чоловіка, який зображений на фотографіях.



Поліція звертається до всіх громадян, хто володіє будь-якою інформацією, і просить повідомити до районного відділу поліції, за адресою: вулиця Соборна,6 м. Вололимир або за телефонами 0634661066 та 0502077200

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці Володимир-Волинського РВП встановлюють особу чоловіка, який імовірно причетний до вчинення злочину.Про це інформують на фейсбук-сторінці "Твій Володимир". Встановлюють особу чоловіка, який зображений на фотографіях.Поліція звертається до всіх громадян, хто володіє будь-якою інформацією, і просить повідомити до районного відділу поліції, за адресою: вулиця Соборна,6 м. Вололимир або за телефонами 0634661066 та 0502077200

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