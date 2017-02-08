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Пасажири 4 кілометри йшли до села: на Волині автобус застряг у багнюці. ВІДЕО

Пасажири 4 кілометри йшли до села: на Волині автобус застряг у багнюці. ВІДЕО
На Старовижівщині на бездоріжжі застряг рейсовий автобус «Ковель − Рудня» з пасажирами.

Це сталося вранці 10 лютого на дорозі, яка з’єднує села Кукуріки та Стара Гута. Про це Район.Стара Вижівка розповіла жителька села Кукуріки Інна Богдан.

«Пасажири, які їхали цим автобусом на роботу у Стару Гуту, змушені були чотири кілометри йти пішки до села. Автобуса згодом витягнули трактором», − розповіла Інна Богдан.

З її слів, місцеві жителі непокояться, аби перевізник не відмовився від цього маршруту через погану дорогу.

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Теги: Волинь, пасажири, автобус, Стара Вижівка
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