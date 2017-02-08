Пасажири 4 кілометри йшли до села: на Волині автобус застряг у багнюці. ВІДЕО





Це сталося вранці 10 лютого на дорозі, яка з’єднує села Кукуріки та Стара Гута. Про це Інна Богдан.



«Пасажири, які їхали цим автобусом на роботу у Стару Гуту, змушені були чотири кілометри йти пішки до села. Автобуса згодом витягнули трактором», − розповіла Інна Богдан.



З її слів, місцеві жителі непокояться, аби перевізник не відмовився від цього маршруту через погану дорогу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Волинь моя,краса моя (@volynblog)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Старовижівщині на бездоріжжі застряг рейсовий автобус «Ковель − Рудня» з пасажирами.Це сталося вранці 10 лютого на дорозі, яка з’єднує села Кукуріки та Стара Гута. Про це Район.Стара Вижівка розповіла жителька села Кукуріки«Пасажири, які їхали цим автобусом на роботу у Стару Гуту, змушені були чотири кілометри йти пішки до села. Автобуса згодом витягнули трактором», − розповіла Інна Богдан.З її слів, місцеві жителі непокояться, аби перевізник не відмовився від цього маршруту через погану дорогу.

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