Хлопець, який впав з балкону у Володимирі, помер у лікарні: що відомо





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у секторі комунікації поліції Волині.



Відомо, що загиблому був 21 рік. На момент трагедії він був у стані алкогольного сп’яніння та

На місці події працювали правоохоронці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 15 лютого, приблизно о 20 годині на вулиці Ковельській у місті Володимирі з балкону третього поверху випав хлопець. Того ж дня він помер у лікарні.Про церозповіли у секторі комунікації поліції Волині.Відомо, що загиблому був 21 рік. На момент трагедії він був у стані алкогольного сп’яніння та випав з балкону з власної необережності.На місці події працювали правоохоронці.

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