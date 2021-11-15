Хлопець, який впав з балкону у Володимирі, помер у лікарні: що відомо
Сьогодні, 10:10
Учора, 15 лютого, приблизно о 20 годині на вулиці Ковельській у місті Володимирі з балкону третього поверху випав хлопець. Того ж дня він помер у лікарні.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у секторі комунікації поліції Волині.
Відомо, що загиблому був 21 рік. На момент трагедії він був у стані алкогольного сп’яніння та випав з балкону з власної необережності.
На місці події працювали правоохоронці.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у секторі комунікації поліції Волині.
Відомо, що загиблому був 21 рік. На момент трагедії він був у стані алкогольного сп’яніння та випав з балкону з власної необережності.
На місці події працювали правоохоронці.
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