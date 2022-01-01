У волинському місті автівка переїхала чоловіка

У Володимирі 15 лютого сталася ДТП: автівка наїхала на пішохода, який лежав на дорозі.Про цестало відомо з власних джерел.Інцидент стався на вулиці Марка Черемшини вранці.Водій Volkswagen здійснив наїзд на чоловіка, який лежав на проїжджій частині, його госпіталізували в реанімаційне відділення.Відомо, що постраждалому 48 років.У секторі комунікації поліції Волині уточнили, що водію - 46 років. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Слідство триває.