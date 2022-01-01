вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинському місті автівка переїхала чоловіка

У волинському місті автівка переїхала чоловіка
У Володимирі 15 лютого сталася ДТП: автівка наїхала на пішохода, який лежав на дорозі.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Інцидент стався на вулиці Марка Черемшини вранці.

Водій Volkswagen здійснив наїзд на чоловіка, який лежав на проїжджій частині, його госпіталізували в реанімаційне відділення.

Відомо, що постраждалому 48 років.

У секторі комунікації поліції Волині уточнили, що водію - 46 років. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
200-метровий прапор і жовто-блакитні стрічки: у Луцьку святкують День єднання. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 11:42
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 16 лютого
Сьогодні, 11:40
У волинському місті автівка переїхала чоловіка
Сьогодні, 11:20
Нищать молодий ліс: скандал у селі на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 11:18
Дітей, які на Волині провалилися під лід, помітив 20-річний місцевий житель: деталі трагедії
Сьогодні, 10:47
Схожі новини
На Волині 21-річний водій збив двох пішоходів На Волині 21-річний водій збив двох пішоходів
11 лютий, 09:21
На Волині водій на швидкості влетів у острівок безпеки та зніс кілька знаків. ФОТО На Волині водій на швидкості влетів у острівок безпеки та зніс кілька знаків. ФОТО
06 лютий, 22:39
У Володимирі ‒ аварія за участю поліцейських. ФОТО У Володимирі ‒ аварія за участю поліцейських. ФОТО
29 січень, 15:36
На Волині – смертельна автотроща. ФОТО На Волині – смертельна автотроща. ФОТО
25 січень, 13:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
200-метровий прапор і жовто-блакитні стрічки: у Луцьку святкують День єднання. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 11:42
 0
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 16 лютого
Сьогодні, 11:40
 0
У волинському місті автівка переїхала чоловіка
Сьогодні, 11:20
 0
Нищать молодий ліс: скандал у селі на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 11:18
 0
Крафтовий, хрусткий, корисний: у «Галі Балуваній» тепер продають хліб місцевого виробника*
Сьогодні, 11:06
 0
Медіа
відео
1/8