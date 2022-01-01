У волинському місті автівка переїхала чоловіка
Сьогодні, 11:20
У Володимирі 15 лютого сталася ДТП: автівка наїхала на пішохода, який лежав на дорозі.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інцидент стався на вулиці Марка Черемшини вранці.
Водій Volkswagen здійснив наїзд на чоловіка, який лежав на проїжджій частині, його госпіталізували в реанімаційне відділення.
Відомо, що постраждалому 48 років.
У секторі комунікації поліції Волині уточнили, що водію - 46 років. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інцидент стався на вулиці Марка Черемшини вранці.
Водій Volkswagen здійснив наїзд на чоловіка, який лежав на проїжджій частині, його госпіталізували в реанімаційне відділення.
Відомо, що постраждалому 48 років.
У секторі комунікації поліції Волині уточнили, що водію - 46 років. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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