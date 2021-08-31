Частина дітей на Волині починає статеве життя у 12–13 років, – експертка

На Волині значна частина дівчат починає статеве життя у віці 12–13 років. Це нерідко призводить до того, що людина стає носієм вірусу папіломи людини, який провокує рак шийки матки та деякі інші види онкохвороб.Про це йшлося під час круглого столу у Волинській облдержадміністрації, організованого Фондом боротьби з раком та тему проблем жіночого здоров’я та можливих шляхів вирішення.Завідувачка Центру планування сім’ї КП «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства та дитинства» зауважила, що вік початку статевого життя серед підлітків суттєво зменшився. Наразі на Волині дівчата часто починають займатися сексом ще у 12 – 13 років, хлопці – на декілька років пізніше.додала, що серед підлітків, які живуть статевим життя, фактично кожен другий є носієм вірусу папіломи людини.Щоправда, у 80% за два – три роки відбувається саморуйнація вірусу. Але у 20% вірус лишається і починає викликати мутацію.Наразі вже доведено, що 80% випадків рак шийки матки викликає саме вірус папіломи людини. Тож убезпечити себе від раку шийки матки можна себе завдяки вакцині від ВПЛ. Чимало країн світу вже ввели цю вакцину у свій календар щеплень, Україна – ні.Тож наразі батькам рекомендують вакцинувати своїх дітей у віці 9 – 14 році, аби зарадити ті види раку, які можу спричинювати вірус папіломи людини. У світі для цього використовується кілька видів вакцин.