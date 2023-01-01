Діагностика муковісцидозу: особливості та покази до обстеження*





легенева – відбувається повільний процес руйнування бронхів та тканин легенів, супроводжується постійними пневмоніями, може розвинутися емфізема та інші патології;

кишкова – порушення функції органів травлення, що може призвести до виразки шлунку та дванадцятипалої кишки, жовчнокам'яної хвороби, цирозу печінки та холестатичного гепатиту

змішана – страждає дихальна та травна системи.

Крім цього, лікарі розрізняють, зважаючи на наявні ускладнення, ще три види муковісцидозу: з панкреатичною недостатністю, її відсутністю та зі склерозуючим холенгітом.

Методика виявлення патології

Найбільш точним методом виявлення муковісцидозу є ДНК-аналіз, для проведення якого роблять забір венозної крові. Його здійснюють незалежно від прийому ліків та їжі, єдиним обмеженням є процедура переливання крові, з моменту якої пройшло менш як 2 тижні.



На



Коли варто обстежитися

Про наявність муковісцидозу можуть свідчити такі симптоми:



приступи кашлю, який супроводжується виділенням мокротиння різного забарвлення або кров’яними виділеннями;

задишка;

поліпи в носі;

підвищена втомлюваність;

гайморит;

випадання прямої кишки;

рясні або знебарвлені випорожнення;

бочкоподібне викривлення грудної клітини;

проблеми з набором ваги;

деформація нігтьової пластини та фаланг.

Прояви можуть різнитися залежно від запущеності захворювання, виду уражених органів та вікової категорії хворого. У зв’язку з тим, що це захворювання передається дитині лише у тому випадку, якщо обоє батьків є носіями мутованого гена, людям, які планують стати батьками рекомендують пройти діагностику для виключення можливості народження хворої дитини. Крім цього, вона рекомендована, якщо у родині хтось мав це захворювання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Муковісцидоз — одне з найпоширеніших генетичних захворювань, при якому порушується секреторна робота екзокринних залоз, в результаті чого відбувається ураження життєво важливих органів. Зважаючи на локалізацію, розрізняють такі форми патології:Крім цього, лікарі розрізняють, зважаючи на наявні ускладнення, ще три види муковісцидозу: з панкреатичною недостатністю, її відсутністю та зі склерозуючим холенгітом.Найбільш точним методом виявлення муковісцидозу є ДНК-аналіз, для проведення якого роблять забір венозної крові. Його здійснюють незалежно від прийому ліків та їжі, єдиним обмеженням є процедура переливання крові, з моменту якої пройшло менш як 2 тижні.На муковісцидоз діагностика виконується в лабораторії Ескулаб. Термін отримання результатів перевірки залежить від виду аналізу і сягає від 10 до 16 днів. Замовити послугу та ознайомитися з цінами можна в режимі онлайн на сайті лабораторії. Чим раніше лікарям вдасться розпізнати присутність цієї патології, тим більш ефективним буде лікування, яке допоможе запобігти появі незворотних ускладнень для організму хворого.Про наявність муковісцидозу можуть свідчити такі симптоми:Прояви можуть різнитися залежно від запущеності захворювання, виду уражених органів та вікової категорії хворого. У зв’язку з тим, що це захворювання передається дитині лише у тому випадку, якщо обоє батьків є носіями мутованого гена, людям, які планують стати батьками рекомендують пройти діагностику для виключення можливості народження хворої дитини. Крім цього, вона рекомендована, якщо у родині хтось мав це захворювання.

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