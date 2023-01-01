Як зробити перший сеанс лазерної епіляції комфортним*





Видалення волосся лазером вперше: що потрібно знати

Лазерна епіляція — це абсолютно безпечна процедура, яка потребує попередньої підготовки. Вона однакова для усіх зон епіляції. Щоб не завдати шкоди здоров’ю, варто враховувати наявні протипоказання. Насамперед



цукровий діабет;

онкологія;

аутоімунні захворювання;

інфекційні та запальні процеси;

дерматологічні захворювання.

Це тільки кілька протипоказань, які можуть стати на заваді епіляції. Стан шкіри також відіграє роль. В зоні процедури не повинно бути пошкоджень шкірних покривів. Варто враховувати й те, що епіляція лазером не принесе бажаного результату, якщо волосся сиве, пушкове або занадто світле.



Графік процедури складається майстром для кожної зони окремо, враховуючи особливості шкіри, оброблюваної ділянки тіла та жорсткості волосся. Від цих критеріїв також залежать встановлювальні параметри лазера. Психологічний та емоційний стан не менш важливі під час сеансу. Якщо очікувати сильний біль або соромитися майстра, процедура може пройти менш комфортно.



Який лазер обрати — діодний або олександритовий

Обираючи між діодним та олександритовим лазером, орієнтуватися варто на технічні характеристики та відмінності між ними. Розглянемо їх детальніше.



Працює діодний лазер наступним чином: спрямований світловий пучок з хвилею довжини 800-810 нм проникає на певну довжину тіла — до 4 мм. Він нагріває пігмент, що визначає колір волосся. Одночасно нагріваються й судини та дермальний сосочок, що живлять волосся. Завдяки підвищенню температури, живлення зупиняється й волосся перестає рости.



Обираючи діодний лазер, варто бути готовим до того, що процедури будуть болючими. Особливо, якщо видалення волосся відбувається на чутливих зонах тіла — бікіні або пахви. Через вплив на меланін волосся, діодний лазер не можна використовувати на темній шкірі.



Олександритовий лазер працює за іншим принципом. Під час спалахів монохроматичне світло довжиною хвилі 755 нм проникає у шкіру на задану глибину — до 3,5 мм. Цього достатньо для того, щоб фолікул був зруйнований й відповідно волосся не продовжило рости. Шкіра не прогрівається та не руйнується. Це виключає будь-які больові відчуття в зоні епіляції.



Поради з підготовки до лазерної епіляції

Щоб перший сеанс епіляції лазером пройшов комфортно та виправдав усі очікування, спочатку варто проконсультуватися зі спеціалістами. Це дозволить чітко визначити тип шкіри та вид лазера, за допомогою якого буде досягнуто ефективний результат. Також буде корисним:



за 1-2 тижні до сеансу перестати використовувати інші види епіляції;

за кілька днів до процедури уникати інтенсивного засмагання;

не використовувати в день сеансу будь-які креми, масла, скраби;

за день до сеансу поголити зону, що підлягає обробці лазером.

Після завершення процедури, спеціаліст з епіляції обов’язково дасть рекомендації по подальшому догляду за шкірою. Їх необхідно чітко дотримуватися, щоб шкіра повноцінно відновлювалась та ефект від лазерної епіляції був кращим.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Процедура лазерної епіляції має шалений попит. На неї наважується все більше жінок та чоловіків з кількох причин: безпечно, вигідно та швидко. Водночас навколо першого сеансу епіляції та в цілому самої процедури багато домислів та страхів. Виникають запитання: який лазер краще обрати, як відбувається видалення волосся та як краще підготуватися до процедури. На усі ці запитання відповімо далі та розвіємо міфи.Лазерна епіляція — це абсолютно безпечна процедура, яка потребує попередньої підготовки. Вона однакова для усіх зон епіляції. Щоб не завдати шкоди здоров’ю, варто враховувати наявні протипоказання. Насамперед лазерна епіляція заборонена при наявності таких захворювань:Це тільки кілька протипоказань, які можуть стати на заваді епіляції. Стан шкіри також відіграє роль. В зоні процедури не повинно бути пошкоджень шкірних покривів. Варто враховувати й те, що епіляція лазером не принесе бажаного результату, якщо волосся сиве, пушкове або занадто світле.Графік процедури складається майстром для кожної зони окремо, враховуючи особливості шкіри, оброблюваної ділянки тіла та жорсткості волосся. Від цих критеріїв також залежать встановлювальні параметри лазера. Психологічний та емоційний стан не менш важливі під час сеансу. Якщо очікувати сильний біль або соромитися майстра, процедура може пройти менш комфортно.Обираючи між діодним та олександритовим лазером, орієнтуватися варто на технічні характеристики та відмінності між ними. Розглянемо їх детальніше.Працює діодний лазер наступним чином: спрямований світловий пучок з хвилею довжини 800-810 нм проникає на певну довжину тіла — до 4 мм. Він нагріває пігмент, що визначає колір волосся. Одночасно нагріваються й судини та дермальний сосочок, що живлять волосся. Завдяки підвищенню температури, живлення зупиняється й волосся перестає рости.Обираючи діодний лазер, варто бути готовим до того, що процедури будуть болючими. Особливо, якщо видалення волосся відбувається на чутливих зонах тіла — бікіні або пахви. Через вплив на меланін волосся, діодний лазер не можна використовувати на темній шкірі.Олександритовий лазер працює за іншим принципом. Під час спалахів монохроматичне світло довжиною хвилі 755 нм проникає у шкіру на задану глибину — до 3,5 мм. Цього достатньо для того, щоб фолікул був зруйнований й відповідно волосся не продовжило рости. Шкіра не прогрівається та не руйнується. Це виключає будь-які больові відчуття в зоні епіляції.Щоб перший сеанс епіляції лазером пройшов комфортно та виправдав усі очікування, спочатку варто проконсультуватися зі спеціалістами. Це дозволить чітко визначити тип шкіри та вид лазера, за допомогою якого буде досягнуто ефективний результат. Також буде корисним:Після завершення процедури, спеціаліст з епіляції обов’язково дасть рекомендації по подальшому догляду за шкірою. Їх необхідно чітко дотримуватися, щоб шкіра повноцінно відновлювалась та ефект від лазерної епіляції був кращим.

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