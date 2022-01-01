Добрі новини від ВолиньPost за 4 вересня
04 вересень, 23:40
Минає 193 доба війни з російськими окупантами. Росія не відмовляється від своїх загарбницьких цілей, і далі масовано обстрілює українські міста. Ми боремось. За кожен шматок землі. ЗСУ проводять наступальні дії в різних напрямах на півдні України. Віримо у наших хлопців та дівчат, які надзусиллями тримають кордони країни, і радіємо кожній добрій звістці з фронту.
Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про найдобріші новини цього дня, 4 вересня.
Українська авіація 24 рази вдарила по опорних пунктах і скупченнях ворога
На південних рубежах захисту авіація ЗСУ 24 рази завдала ударів по районах зосередження живої сили й техніки, опорних і командних пунктах росіян. Підтверджені втрати ворога складають 138 загарбників, 9 танків, гаубиця "Мста-Б", реактивна система залпового вогню "Ураган", пускова установка С-300, гармата-гаубиця 152-го калібру, 18 одиниць автомобільної бронетехніки.
Як допомагають переселенцям у Торчинській громаді
У Торчинській громаді Луцького району проживає нині 164 переселенці. Усі сім'ї, котрі приїхали з регіонів, де ведуться активні бойові дії, розселили у вільні помешкання, забезпечують засобами гігієни, продуктами та допомагають із пошуком роботи.
Українські воїни ліквідували майже 500 російських військових за добу
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.09 орієнтовно склали:
особового складу – близько 49500 (+450) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2049 (+15) од,
бойових броньованих машин ‒ 4430 (+27) од,
артилерійських систем – 1147 (+13) од,
РСЗВ – 294 (+1) од,
засоби ППО - 156 (+3) од,
літаків – 236 (+1) од,
гелікоптерів – 206 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864 (+0),
крилаті ракети - 203 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3276 (+8) од,
спеціальна техніка - 106 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.
Метальники молота готуються до чемпіонату України з легкої атлетики, який відбудеться в Луцьку
На одному із луцьких стадіонів тренуються метальники молота. Спортсмени готуються до чемпіонату України з легкої атлетики, який відбудеться в Луцьку з 9 до 11 вересня.
Разом з волинськими спортсменами тренуються спортсмени, які приїхали на навчально-тренувальний збір в обласний центр Волині з інших областей. На змагання у вересні легкоатлети здобуватимуть кваліфікації та змагатимусь за першість у понад десяти видах спорту.
На сьогодні засобами української ППО збивається до 70% російських ракет
Аналіз авіаційно-ракетних ударів Росії показує, що від 50 до 70% ворожих ракет збивається нашими засобами ППО, як авіацією, так і зенітними ракетними підрозділами.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації генерал-майор Микола Жирнов.
"Але, на жаль, сьогодні 100% ефективність дій ППО ми не можемо забезпечити, це повʼязано з обʼєктивними причинами – недостатньою кількістю засобів розвідки, авіаційних та зенітних ракетних комплексів.
В основному – це радянські системи, в яких немає такої ефективності та надійності, як у засобів ППО країн-партнерів НАТО", - наголосив він.
«Бомжі і голодранці»: окупант розповів про забезпечення «другої армії світу»
Нові підрозділи, які Росія кидає на фронт, вкрай погано забезпечені і озброєні. Про це йшлося у перехопленій розмові окупантів, запис якої опублікувало Головне управління розвідки Міноборони. За словами окупанта, новоприбулих кидають на фронт з одними лише старими автоматами.
Дев'ятирічний школяр з Рівного став рекордсменом України через успіхи у навчанні
Рівненський школяр встановив новий рекорд України у номінації "Найбільша кількість нагород за успіхи у навчанні та творчому розвитку". Дев'ятирічний Ілля Войтович має майже півтори сотні відзнак, які він здобув менш ніж за два роки. Медалі та кубки хлопчик отримав за гру на скрипці, ментальну арифметику, перемоги у освітніх конкурсах.
Німеччина обіцяє Україні €200 млн допомоги внутрішнім переселенцям
Німеччина обіцяє Україні додаткові 200 мільйонів євро (199,02 мільйона доларів) для фінансування програм допомоги внутрішньо переміщеним особам.
Про це повідомила міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце. Гроші будуть призначені для того, щоб допомогти переселенцям в Україні й надалі давати змогу забезпечувати себе найнеобхіднішим.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про найдобріші новини цього дня, 4 вересня.
Українська авіація 24 рази вдарила по опорних пунктах і скупченнях ворога
На південних рубежах захисту авіація ЗСУ 24 рази завдала ударів по районах зосередження живої сили й техніки, опорних і командних пунктах росіян. Підтверджені втрати ворога складають 138 загарбників, 9 танків, гаубиця "Мста-Б", реактивна система залпового вогню "Ураган", пускова установка С-300, гармата-гаубиця 152-го калібру, 18 одиниць автомобільної бронетехніки.
Як допомагають переселенцям у Торчинській громаді
У Торчинській громаді Луцького району проживає нині 164 переселенці. Усі сім'ї, котрі приїхали з регіонів, де ведуться активні бойові дії, розселили у вільні помешкання, забезпечують засобами гігієни, продуктами та допомагають із пошуком роботи.
Українські воїни ліквідували майже 500 російських військових за добу
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.09 орієнтовно склали:
особового складу – близько 49500 (+450) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2049 (+15) од,
бойових броньованих машин ‒ 4430 (+27) од,
артилерійських систем – 1147 (+13) од,
РСЗВ – 294 (+1) од,
засоби ППО - 156 (+3) од,
літаків – 236 (+1) од,
гелікоптерів – 206 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864 (+0),
крилаті ракети - 203 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3276 (+8) од,
спеціальна техніка - 106 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.
Метальники молота готуються до чемпіонату України з легкої атлетики, який відбудеться в Луцьку
На одному із луцьких стадіонів тренуються метальники молота. Спортсмени готуються до чемпіонату України з легкої атлетики, який відбудеться в Луцьку з 9 до 11 вересня.
Разом з волинськими спортсменами тренуються спортсмени, які приїхали на навчально-тренувальний збір в обласний центр Волині з інших областей. На змагання у вересні легкоатлети здобуватимуть кваліфікації та змагатимусь за першість у понад десяти видах спорту.
На сьогодні засобами української ППО збивається до 70% російських ракет
Аналіз авіаційно-ракетних ударів Росії показує, що від 50 до 70% ворожих ракет збивається нашими засобами ППО, як авіацією, так і зенітними ракетними підрозділами.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації генерал-майор Микола Жирнов.
"Але, на жаль, сьогодні 100% ефективність дій ППО ми не можемо забезпечити, це повʼязано з обʼєктивними причинами – недостатньою кількістю засобів розвідки, авіаційних та зенітних ракетних комплексів.
В основному – це радянські системи, в яких немає такої ефективності та надійності, як у засобів ППО країн-партнерів НАТО", - наголосив він.
«Бомжі і голодранці»: окупант розповів про забезпечення «другої армії світу»
Нові підрозділи, які Росія кидає на фронт, вкрай погано забезпечені і озброєні. Про це йшлося у перехопленій розмові окупантів, запис якої опублікувало Головне управління розвідки Міноборони. За словами окупанта, новоприбулих кидають на фронт з одними лише старими автоматами.
Дев'ятирічний школяр з Рівного став рекордсменом України через успіхи у навчанні
Рівненський школяр встановив новий рекорд України у номінації "Найбільша кількість нагород за успіхи у навчанні та творчому розвитку". Дев'ятирічний Ілля Войтович має майже півтори сотні відзнак, які він здобув менш ніж за два роки. Медалі та кубки хлопчик отримав за гру на скрипці, ментальну арифметику, перемоги у освітніх конкурсах.
Німеччина обіцяє Україні €200 млн допомоги внутрішнім переселенцям
Німеччина обіцяє Україні додаткові 200 мільйонів євро (199,02 мільйона доларів) для фінансування програм допомоги внутрішньо переміщеним особам.
Про це повідомила міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце. Гроші будуть призначені для того, щоб допомогти переселенцям в Україні й надалі давати змогу забезпечувати себе найнеобхіднішим.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
5 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 4 вересня
04 вересень, 23:40
Археологи дослідили підвал у монастирському корпусі Луцького братства. ФОТО. ВІДЕО
04 вересень, 22:45
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 4 вересня
04 вересень, 21:45
Німеччина обіцяє Україні €200 млн допомоги внутрішнім переселенцям
04 вересень, 20:25
Медіа