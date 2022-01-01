Добрі новини від ВолиньPost за 4 вересня

у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про найдобріші новини цього дня, 4 вересня.На південних рубежах захисту авіація ЗСУ 24 рази завдала ударів по районах зосередження живої сили й техніки, опорних і командних пунктах росіян. Підтверджені втрати ворога складають 138 загарбників, 9 танків, гаубиця "Мста-Б", реактивна система залпового вогню "Ураган", пускова установка С-300, гармата-гаубиця 152-го калібру, 18 одиниць автомобільної бронетехніки.У Торчинській громаді Луцького району проживає нині 164 переселенці. Усі сім'ї, котрі приїхали з регіонів, де ведуться активні бойові дії, розселили у вільні помешкання, забезпечують засобами гігієни, продуктами та допомагають із пошуком роботи.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.09 орієнтовно склали:особового складу – близько 49500 (+450) осіб ліквідовано,танків ‒ 2049 (+15) од,бойових броньованих машин ‒ 4430 (+27) од,артилерійських систем – 1147 (+13) од,РСЗВ – 294 (+1) од,засоби ППО - 156 (+3) од,літаків – 236 (+1) од,гелікоптерів – 206 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864 (+0),крилаті ракети - 203 (+0),кораблі /катери - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3276 (+8) од,спеціальна техніка - 106 (+1).Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.На одному із луцьких стадіонів тренуються метальники молота. Спортсмени готуються до чемпіонату України з легкої атлетики, який відбудеться в Луцьку з 9 до 11 вересня.Разом з волинськими спортсменами тренуються спортсмени, які приїхали на навчально-тренувальний збір в обласний центр Волині з інших областей. На змагання у вересні легкоатлети здобуватимуть кваліфікації та змагатимусь за першість у понад десяти видах спорту.Аналіз авіаційно-ракетних ударів Росії показує, що від 50 до 70% ворожих ракет збивається нашими засобами ППО, як авіацією, так і зенітними ракетними підрозділами.Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації генерал-майор"Але, на жаль, сьогодні 100% ефективність дій ППО ми не можемо забезпечити, це повʼязано з обʼєктивними причинами – недостатньою кількістю засобів розвідки, авіаційних та зенітних ракетних комплексів.В основному – це радянські системи, в яких немає такої ефективності та надійності, як у засобів ППО країн-партнерів НАТО", - наголосив він.Нові підрозділи, які Росія кидає на фронт, вкрай погано забезпечені і озброєні. Про це йшлося у перехопленій розмові окупантів, запис якої опублікувало Головне управління розвідки Міноборони. За словами окупанта, новоприбулих кидають на фронт з одними лише старими автоматами.Рівненський школяр встановив новий рекорд України у номінації "Найбільша кількість нагород за успіхи у навчанні та творчому розвитку". Дев'ятирічний Ілля Войтович має майже півтори сотні відзнак, які він здобув менш ніж за два роки. Медалі та кубки хлопчик отримав за гру на скрипці, ментальну арифметику, перемоги у освітніх конкурсах.Німеччина обіцяє Україні додаткові 200 мільйонів євро (199,02 мільйона доларів) для фінансування програм допомоги внутрішньо переміщеним особам.Про це повідомила міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Гроші будуть призначені для того, щоб допомогти переселенцям в Україні й надалі давати змогу забезпечувати себе найнеобхіднішим.