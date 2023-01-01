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Сьогодні, 09:42
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У Хмельницькому прогриміли вибухи, – ОВА
Сьогодні, 09:14
 0
Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 09:11
 0
Сили оборони відбили ворожі атаки біля 20 населених пунктів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:57
 0
Чи продовжать графік роботи аптек у Луцьку
Сьогодні, 08:18
 0
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