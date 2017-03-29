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На «Тепелені» прокоментували борги «Луцьтепла»

На «Тепелені» прокоментували борги «Луцьтепла»
Перший заступник директора товариства «Тепелен» Богдан Денисюк прокоментував ситуацію щодо 28-мільйонного боргу ДКП «Луцьктепло» перед фірмою, яку він очолює.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

Нагадаємо, учора адмінбудівлю комунального теплопостачального підприємства відімкнули від електроенергії за борги перед «Волиньобленерго».

Богдан Денисюк каже, що його фірма викупила борг "Луцьктепла" ще в 2012 році. Розповідає протягом цього часу з 28 мільйонів ДКП не виплатило ні копійки.

"В цьому році ми відмовилися продовжувати сплату заборгованості через розстрочку... Заявили ми це не в опалювальний сезон. Заявили ми це в червні і в травні місяці. Це був міжопалювальний сезон. Влітку нас звинуватили в тому, що не можна підготуватися до опалювального сезону. Зараз виникає тема з приводу того, що зупиниться опалювальний сезон. Але вини "Тепелену" в цьому немає... Ми не маємо наміру зробити зле для міста чи "Луцьктепла", - розповів посадовець.



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Теги: опалення, Луцьк
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