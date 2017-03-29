На «Тепелені» прокоментували борги «Луцьтепла»

Богдан Денисюк прокоментував ситуацію щодо 28-мільйонного боргу ДКП «Луцьктепло» перед фірмою, яку він очолює.



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Нагадаємо, учора адмінбудівлю комунального теплопостачального підприємства відімкнули від електроенергії за борги перед «Волиньобленерго».



Богдан Денисюк каже, що його фірма викупила борг "Луцьктепла" ще в 2012 році. Розповідає протягом цього часу з 28 мільйонів ДКП не виплатило ні копійки.



"В цьому році ми відмовилися продовжувати сплату заборгованості через розстрочку... Заявили ми це не в опалювальний сезон. Заявили ми це в червні і в травні місяці. Це був міжопалювальний сезон. Влітку нас звинуватили в тому, що не можна підготуватися до опалювального сезону. Зараз виникає тема з приводу того, що зупиниться опалювальний сезон. Але вини "Тепелену" в цьому немає... Ми не маємо наміру зробити зле для міста чи "Луцьктепла", - розповів посадовець.







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