Вибори на Волині: заявили про масові скарги

Станом на 19:30 у Затурцівській об’єднаній територіальній громаді у спостерігачі ОПОРИ фіксують масові скарги на роботу членів дільничної виборчої комісії № 070454, що знаходиться в центрі ОТГ.У селі Затурці голосування супроводжується масовими конфліктами спостерігачів, кандидатів та виборців з членами дільничної виборчої комісії. Зокрема, суб’єкти виборчого процесу фіксують:1. Спроби голосування без паспортів, за пред’явленими закордонними паспортами та голосування за іншу особу на дому.Відповідно до частини 9 статті 77 Закону України «Про місцеві вибори» виборчий бюлетень заповнюється виборцем особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення виборчого бюлетеня забороняється присутність інших осіб.2. Тиск на виборців, що голосують за місцем перебування з боку членів виборчої комісії та порушення таємниці голосування.Згідно з частиною 1 статті 7 ЗУ «Про місцеві вибори» голосування на місцевих виборах є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється. Фотографування, відеофіксація в будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців у кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення у приміщенні для голосування забороняються і є порушенням таємниці голосування.3. Голосування виборчої комісії та прийняття нею рішення у час, коли ранкове засідання завершилось і розпочалось безпосередньо голосування.У частині 1 статті 27 Закону йдеться про те, що проведення голосування виборців не є засіданням дільничної виборчої комісії.4. Порушення членами ДВК процедури видачі бюлетенів виборцям (одна особа і видавала бюлетень, і давала можливість виборцю поставити підпис у списку виборців).Частина 7 статті 77 Закону передбачає, що при проведенні голосування на виборчій дільниці два члени дільничної виборчої комісії надають виборцю можливість проголосувати: один член дільничної виборчої комісії за умови пред’явлення виборцем одного з документів, зазначених у частині другій статті 3 цього Закону, наявності виборця у списку виборців на відповідній виборчій дільниці та наявності у нього права голосу на відповідних місцевих виборах (враховуючи відмітку в графі "Примітка" щодо постійної нездатності пересуватися самостійно або запису "Голосує за місцем перебування") надає виборцю список виборців для підпису; другий член дільничної виборчої комісії зобов’язаний вписати своє прізвище і розписатися у визначеному місці на контрольних талонах виборчих бюлетенів, проставити на контрольних талонах у позначеному місці номер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці.Також ще було зафіксовано перешкоджання з боку члена виборчої комісії у написанні виборцем скарги.Спостерігач ОПОРИ та спостерігачі від кандидатів склали акти про порушення і намагаються оскаржити протиправні дії членів ДВК до Затурцівської сільської виборчої комісії Волинської області.