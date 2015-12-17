Волинський хірург рятував життя майданівців і бійців на фронті
Сьогодні, 08:00
Завідувач хірургічного відділення обласного госпіталю ветеранів війни Олександр Кругляк був учасником і першого, і другого Майдану, а коли почалися бойові дії на Сході України, не раз задумувався над тим, що його професійний досвід міг би там знадобитись.
Про це повідомляє Волинь-нова.
Тож коли у травні минулого року головний лікар закладу Тетяна Масікова оголосила, що Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Пирогова запрошує у свої ряди хірургів і травматологів, відразу зголосився. Хірург був налаштований їхати на передову, але потрапив до другого медичного батальйону, який базувався на Луганщині, і його відрядили у Новоайдарівську райлікарню.
Торік у липні Олександр Кругляк був першим хірургом з Волині у складі Першого добровольчого. Згодом поїхав ще раз, а услід за ним і чимало інших наших лікарів виявили бажання попрацювати в мобільному шпиталі.
Торік у липні Олександр Кругляк був першим хірургом з Волині у складі Першого добровольчого. Згодом поїхав ще раз, а услід за ним і чимало інших наших лікарів виявили бажання попрацювати в мобільному шпиталі.
Під час оперативної наради в облдержадміністрації стало відомо, що Олександра Кругляка президент Петро Порошенко удостоїв відзнаки «За гуманітарну участь в АТО».
Нагадаємо, таку ж нагороду вручили також представникам гуманітарної місії «Чорний тюльпан» Миколі Собуцькому та Олексію Златогорському.
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Про це повідомляє Волинь-нова.
Тож коли у травні минулого року головний лікар закладу Тетяна Масікова оголосила, що Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Пирогова запрошує у свої ряди хірургів і травматологів, відразу зголосився. Хірург був налаштований їхати на передову, але потрапив до другого медичного батальйону, який базувався на Луганщині, і його відрядили у Новоайдарівську райлікарню.
Торік у липні Олександр Кругляк був першим хірургом з Волині у складі Першого добровольчого. Згодом поїхав ще раз, а услід за ним і чимало інших наших лікарів виявили бажання попрацювати в мобільному шпиталі.
Торік у липні Олександр Кругляк був першим хірургом з Волині у складі Першого добровольчого. Згодом поїхав ще раз, а услід за ним і чимало інших наших лікарів виявили бажання попрацювати в мобільному шпиталі.
Під час оперативної наради в облдержадміністрації стало відомо, що Олександра Кругляка президент Петро Порошенко удостоїв відзнаки «За гуманітарну участь в АТО».
Нагадаємо, таку ж нагороду вручили також представникам гуманітарної місії «Чорний тюльпан» Миколі Собуцькому та Олексію Златогорському.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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