Дозвіл на роботу в Польщі зроблять платним





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«Період виконання роботи не може перевищувати 9 місяців протягом календарного року і його рахують від дати в’їзду іноземця до Польщі. Оплата за такий документ складе 30 злотих (237 гривень)», – заявила директор Повітового управління праці в місті Груєць Мазовецького воєводства Мажанна Скочек.



Дозволи на сезонну роботу діятимуть у сферах сільського господарства, садівництва, туризму і гастрономії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З початку 2018 року у Польщі вступлять в силу нові правила працевлаштування іноземців.Про це пишуть Факти ICTV із посиланням на Польське радіо.«Період виконання роботи не може перевищувати 9 місяців протягом календарного року і його рахують від дати в’їзду іноземця до Польщі. Оплата за такий документ складе 30 злотих (237 гривень)», – заявила директор Повітового управління праці в місті Груєць Мазовецького воєводства Мажанна Скочек.Дозволи на сезонну роботу діятимуть у сферах сільського господарства, садівництва, туризму і гастрономії.

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