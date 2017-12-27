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Дозвіл на роботу в Польщі зроблять платним

Дозвіл на роботу в Польщі зроблять платним
З початку 2018 року у Польщі вступлять в силу нові правила працевлаштування іноземців.

Про це пишуть Факти ICTV із посиланням на Польське радіо.

«Період виконання роботи не може перевищувати 9 місяців протягом календарного року і його рахують від дати в’їзду іноземця до Польщі. Оплата за такий документ складе 30 злотих (237 гривень)», – заявила директор Повітового управління праці в місті Груєць Мазовецького воєводства Мажанна Скочек.

Дозволи на сезонну роботу діятимуть у сферах сільського господарства, садівництва, туризму і гастрономії.

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Теги: Польща
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Коментарі 1
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30 злотих це 8 доларів.
В Росії пару років назад в доларовому еквіваленті витрати на отрмання річного патента (дозвіл на роботу) дорівнювали 70 доларам США.
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