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Луцькому хулігану, який бив патрульну, дали рік

Луцькому хулігану, який бив патрульну, дали рік
П’яний відвідувач луцької сауни «Дельфін» завдав легких тілесних ушкоджень інспекторці роти № 2, лейтенанту Управління патрульної поліції, коли та виконувала службові обов’язки.

Про це йшлося 20 грудня під час судового засідання у приміщенні Луцького міськрайонного суду, - пишуть Волинські новини.

Так, суд встановив, що 27 червня 2017 року близько 03.00 години двоє лейтенантів поліції, виконуючи свої службові обов'язки по охороні громадського порядку у місті, отримали повідомлення на службовий планшет про виклик у сауну «Дельфін», що по вулиці Ковельській, 1 у Луцьку. Там буцімто відвідувачі чіплялися до адміністратора, тому «копи» прибули до даного закладу з метою припинення протиправних дій.

Вже на місці події, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, діючи з прямим умислом, з метою заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень, розуміючи, що вона виконує свої службові обов’язки, обвинувачений правою ногою наніс близько 2 ударів в ділянку гомілки правої ноги інспектору роти № 2 лейтенанту поліції Управління патрульної поліції в м. Луцьку, чим спричинив останній тілесні ушкодження у вигляді забою м'яких тканин правої гомілки у вигляді двох синців з садном. Згідно висновку судово-медичної експертизи, отримані тілесні ушкодження відносяться до категорії легких.

Обвинувачений повністю визнав свою вину та попросив у потерпілої вибачення.

Відтак, суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді обмеження волі на строк 1 рік. Окрім того, суд стягнув з нього 10 тисяч гривень моральної шкоди на користь потерпілої.

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Теги: суд
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