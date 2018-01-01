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Подробиці аварії у Ковелі, де автобус збив жінку

Подробиці аварії у Ковелі, де автобус збив жінку
У Ковелі вчора ввечері, 2 січня, по вулиці Володимирській автобус здійснив наїзд на 53-річну місцеву мешканку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Ковельського відділу поліції. Попередньо встановлено, що на жінку здійснив наїзд автобус Dennis Javelin під керуванням 52-річного мешканця Львівської області, - інформує прес-служба поліції Волинської області.

Внаслідок автопригоди потерпілу із тілесними ушкодженнями доставили до реанімаційного відділення Ковельської центральної районної лікарні.

За цим фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України.

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Теги: Ковель, аварія, автобус
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