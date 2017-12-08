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На Київщині прощаються із Ноздровською. ФОТО

На Київщині прощаються із Ноздровською. ФОТО
У селі Демидів Вишгородського району Київщини близько сотні людей прийшли попрощатися з Іриною Ноздровською.

Про це повідомляє Українська правда.

З загиблою прощалися донька Анастасія, батьки, родичі, колеги та друзі родини.

"Ми були хорошим знайомими, підтримували одне одного. Я просто в шоці, що так по-звірячому можна було вбити людину", - каже знайома загиблої Людмила Мартиненко.

Біля будинку, де відбувається прощання, постійно чергує екіпаж швидкої медичної допомоги. Також прибуло кілька патрулів поліції, які патрулюють село.

Поховають Ірину Ноздровську на місцевому кладовищі у рідному селі Демидів.

Нагадаємо, 1 січня на Київщині у річці знайшли мертвою та роздягненою Ірину Ноздровську – сестру загиблої у резонансній ДТП Світлани Сапатинської. За даними експертизи тіла, Ноздровська померла від множинних колото-різаних ран.
На Київщині прощаються із Ноздровською. ФОТО
На Київщині прощаються із Ноздровською. ФОТО
На Київщині прощаються із Ноздровською. ФОТО
На Київщині прощаються із Ноздровською. ФОТО
На Київщині прощаються із Ноздровською. ФОТО

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Теги: похорон, Ноздровська
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