На Київщині прощаються із Ноздровською. ФОТО
Сьогодні, 13:15
У селі Демидів Вишгородського району Київщини близько сотні людей прийшли попрощатися з Іриною Ноздровською.
Про це повідомляє Українська правда.
З загиблою прощалися донька Анастасія, батьки, родичі, колеги та друзі родини.
"Ми були хорошим знайомими, підтримували одне одного. Я просто в шоці, що так по-звірячому можна було вбити людину", - каже знайома загиблої Людмила Мартиненко.
Біля будинку, де відбувається прощання, постійно чергує екіпаж швидкої медичної допомоги. Також прибуло кілька патрулів поліції, які патрулюють село.
Поховають Ірину Ноздровську на місцевому кладовищі у рідному селі Демидів.
Нагадаємо, 1 січня на Київщині у річці знайшли мертвою та роздягненою Ірину Ноздровську – сестру загиблої у резонансній ДТП Світлани Сапатинської. За даними експертизи тіла, Ноздровська померла від множинних колото-різаних ран.
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Про це повідомляє Українська правда.
З загиблою прощалися донька Анастасія, батьки, родичі, колеги та друзі родини.
"Ми були хорошим знайомими, підтримували одне одного. Я просто в шоці, що так по-звірячому можна було вбити людину", - каже знайома загиблої Людмила Мартиненко.
Біля будинку, де відбувається прощання, постійно чергує екіпаж швидкої медичної допомоги. Також прибуло кілька патрулів поліції, які патрулюють село.
Поховають Ірину Ноздровську на місцевому кладовищі у рідному селі Демидів.
Нагадаємо, 1 січня на Київщині у річці знайшли мертвою та роздягненою Ірину Ноздровську – сестру загиблої у резонансній ДТП Світлани Сапатинської. За даними експертизи тіла, Ноздровська померла від множинних колото-різаних ран.
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