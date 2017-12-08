На Київщині прощаються із Ноздровською. ФОТО

Іриною Ноздровською.



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З загиблою прощалися донька Анастасія, батьки, родичі, колеги та друзі родини.



"Ми були хорошим знайомими, підтримували одне одного. Я просто в шоці, що так по-звірячому можна було вбити людину", - каже знайома загиблої Людмила Мартиненко.



Біля будинку, де відбувається прощання, постійно чергує екіпаж швидкої медичної допомоги. Також прибуло кілька патрулів поліції, які патрулюють село.



Поховають Ірину Ноздровську на місцевому кладовищі у рідному селі Демидів.



Нагадаємо, 1 січня на Київщині у річці знайшли мертвою та роздягненою Ірину Ноздровську – сестру загиблої у резонансній ДТП Світлани Сапатинської. За даними експертизи тіла, Ноздровська померла від множинних колото-різаних ран.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Демидів Вишгородського району Київщини близько сотні людей прийшли попрощатися зПро це повідомляє Українська правда З загиблою прощалися донька Анастасія, батьки, родичі, колеги та друзі родини."Ми були хорошим знайомими, підтримували одне одного. Я просто в шоці, що так по-звірячому можна було вбити людину", - каже знайома загиблої Людмила Мартиненко.Біля будинку, де відбувається прощання, постійно чергує екіпаж швидкої медичної допомоги. Також прибуло кілька патрулів поліції, які патрулюють село.Поховають Ірину Ноздровську на місцевому кладовищі у рідному селі Демидів.Нагадаємо, 1 січня на Київщині у річці знайшли мертвою та роздягненою Ірину Ноздровську – сестру загиблої у резонансній ДТП Світлани Сапатинської. За даними експертизи тіла, Ноздровська померла від множинних колото-різаних ран.

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