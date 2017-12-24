У місті на Волині встановлюють вуличні ліхтарі





Про це інформує



«Одним з пріоритетних напрямків у роботі Рожищенської міської ради і КП «Дільниця благоустрою» – це відновлення вуличного освітлення, адже це, перш за все, безпека мешканців міста у вечірній і нічний час», - повідомляється на сторінці мерії в соцмережі Facebook.



Щоразу виконуються роботи по встановленню нових мереж вуличного освітлення, реконструкції, відновленню та модернізації існуючих ліній з використанням енергозберігаючих технологій.



Відтак, у передноворічні дні освітили ще чотири об'єкти. На вулицях Шевченка та 8 Березня, встановлено 10 енергоощадних ліхтарів, а на Мостовій та Богдана Хмельницького - 9.



«Надіємося, що з часом вдасться освітити всі вулиці. Наразі неосвітленими є такі вулиці: Космонавтів, Котляревського, Тітова, Пирогова, Кар'єрна, Терешкової та застирна зона - Сухарєва, Набережна й Зарічна», - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після 20-річної темряви в Рожищі продовжують відновлювати вуличне освітлення.Про це інформує Район.Рожище «Одним з пріоритетних напрямків у роботі Рожищенської міської ради і КП «Дільниця благоустрою» – це відновлення вуличного освітлення, адже це, перш за все, безпека мешканців міста у вечірній і нічний час», - повідомляється на сторінці мерії в соцмережі Facebook.Щоразу виконуються роботи по встановленню нових мереж вуличного освітлення, реконструкції, відновленню та модернізації існуючих ліній з використанням енергозберігаючих технологій.Відтак, у передноворічні дні освітили ще чотири об'єкти. На вулицях Шевченка та 8 Березня, встановлено 10 енергоощадних ліхтарів, а на Мостовій та Богдана Хмельницького - 9.«Надіємося, що з часом вдасться освітити всі вулиці. Наразі неосвітленими є такі вулиці: Космонавтів, Котляревського, Тітова, Пирогова, Кар'єрна, Терешкової та застирна зона - Сухарєва, Набережна й Зарічна», - йдеться у повідомленні.

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