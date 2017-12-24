вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині встановлюють вуличні ліхтарі

У місті на Волині встановлюють вуличні ліхтарі
Після 20-річної темряви в Рожищі продовжують відновлювати вуличне освітлення.

Про це інформує Район.Рожище.

«Одним з пріоритетних напрямків у роботі Рожищенської міської ради і КП «Дільниця благоустрою» – це відновлення вуличного освітлення, адже це, перш за все, безпека мешканців міста у вечірній і нічний час», - повідомляється на сторінці мерії в соцмережі Facebook.

Щоразу виконуються роботи по встановленню нових мереж вуличного освітлення, реконструкції, відновленню та модернізації існуючих ліній з використанням енергозберігаючих технологій.

Відтак, у передноворічні дні освітили ще чотири об'єкти. На вулицях Шевченка та 8 Березня, встановлено 10 енергоощадних ліхтарів, а на Мостовій та Богдана Хмельницького - 9.

«Надіємося, що з часом вдасться освітити всі вулиці. Наразі неосвітленими є такі вулиці: Космонавтів, Котляревського, Тітова, Пирогова, Кар'єрна, Терешкової та застирна зона - Сухарєва, Набережна й Зарічна», - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рожище, ліхтарі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Європа!!! року 1946)
Відповісти
Вибір редактора
Рижков отримав відповідь від поліції у «справі Ткачука»
У «Варти порядку» може змінитися командир
Операція Настусі Абрамчук завершилась, дівчинка жива
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 11 січня
10 січень, 20:00
У Луцьку показали, якою має бути справжня любов. ФОТО
10 січень, 19:48
У місті на Волині встановлюють вуличні ліхтарі
10 січень, 19:20
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 11 січня
10 січень, 19:00
Дідуся, який блукав Луцьком, поліція доставила додому
10 січень, 18:48
Схожі новини
Силовики виявили оборудку із сонячними батареями на Волині Силовики виявили оборудку із сонячними батареями на Волині
05 січень, 12:04
Рожище: на гарячому впіймали «валютника» Рожище: на гарячому впіймали «валютника»
24 грудень, 2017, 01:06
На Волині вимагають відставки Луценка На Волині вимагають відставки Луценка
23 грудень, 2017, 10:56
Волинський репер-атовець презентував новий кліп. ВІДЕО Волинський репер-атовець презентував новий кліп. ВІДЕО
12 грудень, 2017, 13:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Активіст: Знайшли авто, яке збило 17-річну дівчину в Луцьку
10 січень, 15:27
 1
У «Варти порядку» може змінитися командир
10 січень, 12:41
 1
Екс-депутат: До акції протесту на «Ягодині» причетні контрабандисти
10 січень, 10:22
 1
Біля «Ягодина» - акція протесту
10 січень, 09:54
 1
У Чорнобилі збудували нову електростанцію
Сьогодні, 03:21
 0
Медіа
відео
1/8