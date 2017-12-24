У місті на Волині встановлюють вуличні ліхтарі
10 січень, 19:20
Після 20-річної темряви в Рожищі продовжують відновлювати вуличне освітлення.
Про це інформує Район.Рожище.
«Одним з пріоритетних напрямків у роботі Рожищенської міської ради і КП «Дільниця благоустрою» – це відновлення вуличного освітлення, адже це, перш за все, безпека мешканців міста у вечірній і нічний час», - повідомляється на сторінці мерії в соцмережі Facebook.
Щоразу виконуються роботи по встановленню нових мереж вуличного освітлення, реконструкції, відновленню та модернізації існуючих ліній з використанням енергозберігаючих технологій.
Відтак, у передноворічні дні освітили ще чотири об'єкти. На вулицях Шевченка та 8 Березня, встановлено 10 енергоощадних ліхтарів, а на Мостовій та Богдана Хмельницького - 9.
«Надіємося, що з часом вдасться освітити всі вулиці. Наразі неосвітленими є такі вулиці: Космонавтів, Котляревського, Тітова, Пирогова, Кар'єрна, Терешкової та застирна зона - Сухарєва, Набережна й Зарічна», - йдеться у повідомленні.
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Про це інформує Район.Рожище.
«Одним з пріоритетних напрямків у роботі Рожищенської міської ради і КП «Дільниця благоустрою» – це відновлення вуличного освітлення, адже це, перш за все, безпека мешканців міста у вечірній і нічний час», - повідомляється на сторінці мерії в соцмережі Facebook.
Щоразу виконуються роботи по встановленню нових мереж вуличного освітлення, реконструкції, відновленню та модернізації існуючих ліній з використанням енергозберігаючих технологій.
Відтак, у передноворічні дні освітили ще чотири об'єкти. На вулицях Шевченка та 8 Березня, встановлено 10 енергоощадних ліхтарів, а на Мостовій та Богдана Хмельницького - 9.
«Надіємося, що з часом вдасться освітити всі вулиці. Наразі неосвітленими є такі вулиці: Космонавтів, Котляревського, Тітова, Пирогова, Кар'єрна, Терешкової та застирна зона - Сухарєва, Набережна й Зарічна», - йдеться у повідомленні.
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Коментарі 1
Європа!!! року 1946)
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