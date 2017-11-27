Запам’ятайте їх живими: у Луцьку просять впізнати «безсмертних» пішоходів
Сьогодні, 15:31
Пішоходів, які перебігають проспект Грушевського поблизу будинку №1 зафіксували на фото.
Світлини опублікував у спільноті Автоандони Луцька у Facebook опублікував користувач Vitaliy Stepanoff.
«Запам’ятайте їх такими…живими!! Таких фоток можна зробити 100.. за годину», – йдеться в його дописі. Користувач пропонує встановити «3-метровий паркан під напругою», аби «це стадо там не лазило».
Зауважимо, що на цій ділянці є два пішохідні переходи.
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Світлини опублікував у спільноті Автоандони Луцька у Facebook опублікував користувач Vitaliy Stepanoff.
«Запам’ятайте їх такими…живими!! Таких фоток можна зробити 100.. за годину», – йдеться в його дописі. Користувач пропонує встановити «3-метровий паркан під напругою», аби «це стадо там не лазило».
Зауважимо, що на цій ділянці є два пішохідні переходи.
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Коментарі 2
Полішукі
Зверніть увагу, що це переважно пенсіонери. Невже вони ніколи не зрозуміють, що то таке той "пішохідний перехід" і для чого він треба?!
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