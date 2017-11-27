Запам’ятайте їх живими: у Луцьку просять впізнати «безсмертних» пішоходів





Світлини опублікував у спільноті Автоандони Луцька у Facebook опублікував користувач Vitaliy Stepanoff.



«Запам’ятайте їх такими…живими!! Таких фоток можна зробити 100.. за годину», – йдеться в його дописі. Користувач пропонує встановити «3-метровий паркан під напругою», аби «це стадо там не лазило».



Зауважимо, що на цій ділянці є два пішохідні переходи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пішоходів, які перебігають проспект Грушевського поблизу будинку №1 зафіксували на фото.Світлини опублікував у спільноті Автоандони Луцька у Facebook опублікував користувач«Запам’ятайте їх такими…живими!! Таких фоток можна зробити 100.. за годину», – йдеться в його дописі. Користувач пропонує встановити «3-метровий паркан під напругою», аби «це стадо там не лазило».Зауважимо, що на цій ділянці є два пішохідні переходи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію