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Запам’ятайте їх живими: у Луцьку просять впізнати «безсмертних» пішоходів

Запам’ятайте їх живими: у Луцьку просять впізнати «безсмертних» пішоходів
Пішоходів, які перебігають проспект Грушевського поблизу будинку №1 зафіксували на фото.

Світлини опублікував у спільноті Автоандони Луцька у Facebook опублікував користувач Vitaliy Stepanoff.

«Запам’ятайте їх такими…живими!! Таких фоток можна зробити 100.. за годину», – йдеться в його дописі. Користувач пропонує встановити «3-метровий паркан під напругою», аби «це стадо там не лазило».

Зауважимо, що на цій ділянці є два пішохідні переходи.

Запам’ятайте їх живими: у Луцьку просять впізнати «безсмертних» пішоходів
Запам’ятайте їх живими: у Луцьку просять впізнати «безсмертних» пішоходів
Запам’ятайте їх живими: у Луцьку просять впізнати «безсмертних» пішоходів
Запам’ятайте їх живими: у Луцьку просять впізнати «безсмертних» пішоходів
Запам’ятайте їх живими: у Луцьку просять впізнати «безсмертних» пішоходів
Запам’ятайте їх живими: у Луцьку просять впізнати «безсмертних» пішоходів

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Теги: ПДР, пішоходи
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Коментарі 2
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Полішукі
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Зверніть увагу, що це переважно пенсіонери. Невже вони ніколи не зрозуміють, що то таке той "пішохідний перехід" і для чого він треба?!
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