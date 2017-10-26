У Сирії військові влаштували хімічну атаку

В суботу, 13 січня, жителі провінції Східна Гута, яка розташована неподалік від Дамаску, повідомили, що під час атаки урядових військ був використаний отруйний газ.Про це повідомляє Новое Время з посиланням на ВВС.Багато жителів провінції відчули після авіаудару характерний запах, а мінімум шість людей звернулися за допомогою до лікарів.Раніше в ООН повідомили, що починаючи з грудня сирійські провінції Ідліб і Хама покинули майже 100 тисяч осіб.