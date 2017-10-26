У Сирії військові влаштували хімічну атаку
Сьогодні, 00:30
В суботу, 13 січня, жителі провінції Східна Гута, яка розташована неподалік від Дамаску, повідомили, що під час атаки урядових військ був використаний отруйний газ.
Про це повідомляє Новое Время з посиланням на ВВС.
Багато жителів провінції відчули після авіаудару характерний запах, а мінімум шість людей звернулися за допомогою до лікарів.
Раніше в ООН повідомили, що починаючи з грудня сирійські провінції Ідліб і Хама покинули майже 100 тисяч осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Новое Время з посиланням на ВВС.
Багато жителів провінції відчули після авіаудару характерний запах, а мінімум шість людей звернулися за допомогою до лікарів.
Раніше в ООН повідомили, що починаючи з грудня сирійські провінції Ідліб і Хама покинули майже 100 тисяч осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Києві «закрили» Російський центр
Сьогодні, 01:18
У Сирії військові влаштували хімічну атаку
Сьогодні, 00:30
14 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На острові в Ла-Манші вбили атовця з Латвії
13 січень, 23:20