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У Сирії військові влаштували хімічну атаку

У Сирії військові влаштували хімічну атаку
В суботу, 13 січня, жителі провінції Східна Гута, яка розташована неподалік від Дамаску, повідомили, що під час атаки урядових військ був використаний отруйний газ.

Про це повідомляє Новое Время з посиланням на ВВС.

Багато жителів провінції відчули після авіаудару характерний запах, а мінімум шість людей звернулися за допомогою до лікарів.

Раніше в ООН повідомили, що починаючи з грудня сирійські провінції Ідліб і Хама покинули майже 100 тисяч осіб.

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Теги: Сирія
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