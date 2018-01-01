Опублікувало відео з Ноздровською за кілька годин до її смерті

Ірини Ноздровської з Києва додому в село Демидів 29 грудня, коли стало відомо про її зникнення.



Відповідні кадри оприлюднив речник МВС Артем Шевченко, - передає



На відео видно, як Ірина Ноздровська о 15:40 заходить на станцію метро Хрещатик, о 16:11 її зафіксували камери спостереження на станції метро Героїв Дніпра. Далі вона вирушила до маршрутного таксі, на якому і поїхала додому в село Демидів. Дорогою вона дзвонила батькам, що незабаром буде вдома. О 17:30 вийшла з маршрутки, і додому вже не повернулася.



«Національна поліція продовжує розслідування і, у разі наявності підстав, обов`язково притягатиме до відповідальності інших осіб, окрім головного підозрюваного Росошанського-старшого. Немає жодних підстав будувати конспірологію чи політику на цьому справді драматичному, але банальному, суто кримінальному злочині. На цих відео з камер зовнішнього спостереження – Ірина Ноздровська за годину-півтори до вбивства на шляху додому», - констатував Шевченко.







Як повідомлялося, 1 січня 2018 року у Вишгородському районі Київської області було виявлено тіло правозахисниці Ірини Ноздровської. 8 січня правоохоронці затримали Юрія Россошанського та оголосили йому підозру у вбивстві Ноздровської. Підозрюваний є батьком Дмитра Россошанського, який 30 вересня 2015 року в селі Демидів на смерть збив на автомобілі сестру Ноздровської Світлану Сапатинську.



Вишгородський районний суд Київської області 9 січня обрав Юрію Россошанському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення застави Разом з тим адвокати сім'ї Ноздровської заявили, що слідство не враховує їхні версії щодо особи вбивці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З'явилося відео з вуличних камер спостереження, на яких можна побачити шлях вбитої правозахисниціз Києва додому в село Демидів 29 грудня, коли стало відомо про її зникнення.Відповідні кадри оприлюднив речник МВС, - передає Укрінформ На відео видно, як Ірина Ноздровська о 15:40 заходить на станцію метро Хрещатик, о 16:11 її зафіксували камери спостереження на станції метро Героїв Дніпра. Далі вона вирушила до маршрутного таксі, на якому і поїхала додому в село Демидів. Дорогою вона дзвонила батькам, що незабаром буде вдома. О 17:30 вийшла з маршрутки, і додому вже не повернулася.«Національна поліція продовжує розслідування і, у разі наявності підстав, обов`язково притягатиме до відповідальності інших осіб, окрім головного підозрюваного Росошанського-старшого. Немає жодних підстав будувати конспірологію чи політику на цьому справді драматичному, але банальному, суто кримінальному злочині. На цих відео з камер зовнішнього спостереження – Ірина Ноздровська за годину-півтори до вбивства на шляху додому», - констатував Шевченко.Як повідомлялося, 1 січня 2018 року у Вишгородському районі Київської області було виявлено тіло правозахисниці Ірини Ноздровської. 8 січня правоохоронці затрималита оголосили йому підозру у вбивстві Ноздровської. Підозрюваний є батьком, який 30 вересня 2015 року в селі Демидів на смерть збив на автомобілі сестру НоздровськоїВишгородський районний суд Київської області 9 січня обрав Юрію Россошанському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення застави Разом з тим адвокати сім'ї Ноздровської заявили, що слідство не враховує їхні версії щодо особи вбивці.

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