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Поблизу Луцька легковик злетів у кювет

Поблизу Луцька легковик злетів у кювет
На автодорозі сполученням Маневичі-Луцьк поблизу села Сокиричі автомобіль з'їхав у кювет.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Волині.

Інцидент трапився сьогодні, 17 січня о 10:10. Водій легковика не впорався з керуванням у зв’язку з погодними умовами. Рятувальники за допомогою буксирувального тросу витягнули автомобіль з кювету.

Поблизу Луцька легковик злетів у кювет

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Теги: авто, кювет
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