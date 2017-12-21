Поблизу Луцька легковик злетів у кювет
Сьогодні, 17:17
На автодорозі сполученням Маневичі-Луцьк поблизу села Сокиричі автомобіль з'їхав у кювет.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС Волині.
Інцидент трапився сьогодні, 17 січня о 10:10. Водій легковика не впорався з керуванням у зв’язку з погодними умовами. Рятувальники за допомогою буксирувального тросу витягнули автомобіль з кювету.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС Волині.
Інцидент трапився сьогодні, 17 січня о 10:10. Водій легковика не впорався з керуванням у зв’язку з погодними умовами. Рятувальники за допомогою буксирувального тросу витягнули автомобіль з кювету.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Львові чадним газом отруїлось 5 дітей-спортсменів
Сьогодні, 17:41
Поблизу Луцька легковик злетів у кювет
Сьогодні, 17:17
У Луцьку водіїв просять не ставити автівки на дорозі
Сьогодні, 17:05