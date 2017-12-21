Поблизу Луцька легковик злетів у кювет





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Інцидент трапився сьогодні, 17 січня о 10:10. Водій легковика не впорався з керуванням у зв’язку з погодними умовами. Рятувальники за допомогою буксирувального тросу витягнули автомобіль з кювету.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі сполученням Маневичі-Луцьк поблизу села Сокиричі автомобіль з'їхав у кювет.Про це повідомляє прес-служба ДСНС Волині.Інцидент трапився сьогодні, 17 січня о 10:10. Водій легковика не впорався з керуванням у зв’язку з погодними умовами. Рятувальники за допомогою буксирувального тросу витягнули автомобіль з кювету.

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