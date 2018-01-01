У Луцьку - вечірня аварія
Сьогодні, 18:17
У Луцька сталася аварія, під час якої зіткнулися два легкові автомобілі.
Це трапилося 17 січня, - пише в Facebook користувач Artem Sedoff.
Місце події - вулиця Ковельська.
З світлини, яку він виклав, видно, що зіткнулися два легковики. Значних пошкоджень автомобілі не отримали.
Більше інформації - згодом.
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Це трапилося 17 січня, - пише в Facebook користувач Artem Sedoff.
Місце події - вулиця Ковельська.
З світлини, яку він виклав, видно, що зіткнулися два легковики. Значних пошкоджень автомобілі не отримали.
Більше інформації - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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