У Луцьку - вечірня аварія





Це трапилося 17 січня, - пише в Facebook користувач Artem Sedoff.



Місце події - вулиця Ковельська.



З світлини, яку він виклав, видно, що зіткнулися два легковики. Значних пошкоджень автомобілі не отримали.



Більше інформації - згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцька сталася аварія, під час якої зіткнулися два легкові автомобілі.Це трапилося 17 січня, - пише в Facebook користувач Artem Sedoff.Місце події - вулиця Ковельська.З світлини, яку він виклав, видно, що зіткнулися два легковики. Значних пошкоджень автомобілі не отримали.Більше інформації - згодом.

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