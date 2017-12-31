Смерть студентки у Ківерцях: подробиці. ВІДЕО

Анастасію Ковальчук – студентку Ківерцівського медколеджу, яка в ніч з 16 на 17 січня



Медики екстренної медичної допомоги довезли дитину до лікарні, але в медзакладі дівчина померла, - інформує



Марина Марич познайомилася з Анастасією на першому курсі. Часто разом їздили додому потягом, розповідає студентка. Напередодні трагедії, 15 січня, дівчата поверталися на навчання у Ківерцівський медколедж в одному вагоні.



"Я її бачила у вагоні. Спілкувалася з нею, та вона ні на що не скаржилася, не казала, що у неї щось боліло", – розповіла дівчина.



17-річній Анастасії Ковальчук стало зле увечері 16 січня. У неї підвищилася температура і стало важко дихати. Про це вона телефоном розповіла своїй двоюрідній сестрі, яка мешкає у Луцьку, а та вже викликала їй швидку.



"О 17.51 бригада виїхала на виклик, а о 18:00 вже була на місці. Враховуючи стан хворої, було проведено всі необхідні процедури: зроблена ектрокардіограма і сатурація легень, яка вказувала на важкість стану", – повідомив завідувач Ківерцівського відділення ЕМД Анатолій Каленюк.



Директор медколеджу Тетяна Комшук розповідає, що ані куратор групи, де навчалася Настя, ні викладачі не здогадувалися, що вона прийшла на заняття із запаленням легень:



"Дитина на здоров’я не скаржилася. Єдине, що казала, коли виїжджала з дому, то підвищилася у неї температура. Батьки порадили звернутись до лікаря. Але дитина вирішила, що може це грип починається, температуру збила та й усе".



Директриса спростовує інформацію, що з’явилася в місцевих ЗМІ про скарги студентів закладу: мовляв, викладачі ігнорували наявність у них довідки від лікаря і високу температуру й вимагали присутності на заняттях.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Сомин Турійського району вчора, 18 січня, поховали 17-річну– студентку Ківерцівського медколеджу, яка в ніч з 16 на 17 січня померла від запалення легень Медики екстренної медичної допомоги довезли дитину до лікарні, але в медзакладі дівчина померла, - інформує ВРД НТСУ познайомилася з Анастасією на першому курсі. Часто разом їздили додому потягом, розповідає студентка. Напередодні трагедії, 15 січня, дівчата поверталися на навчання у Ківерцівський медколедж в одному вагоні."Я її бачила у вагоні. Спілкувалася з нею, та вона ні на що не скаржилася, не казала, що у неї щось боліло", – розповіла дівчина.17-річній Анастасії Ковальчук стало зле увечері 16 січня. У неї підвищилася температура і стало важко дихати. Про це вона телефоном розповіла своїй двоюрідній сестрі, яка мешкає у Луцьку, а та вже викликала їй швидку."О 17.51 бригада виїхала на виклик, а о 18:00 вже була на місці. Враховуючи стан хворої, було проведено всі необхідні процедури: зроблена ектрокардіограма і сатурація легень, яка вказувала на важкість стану", – повідомив завідувач Ківерцівського відділення ЕМДДиректор медколеджурозповідає, що ані куратор групи, де навчалася Настя, ні викладачі не здогадувалися, що вона прийшла на заняття із запаленням легень:"Дитина на здоров’я не скаржилася. Єдине, що казала, коли виїжджала з дому, то підвищилася у неї температура. Батьки порадили звернутись до лікаря. Але дитина вирішила, що може це грип починається, температуру збила та й усе".Директриса спростовує інформацію, що з’явилася в місцевих ЗМІ про скарги студентів закладу: мовляв, викладачі ігнорували наявність у них довідки від лікаря і високу температуру й вимагали присутності на заняттях.

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