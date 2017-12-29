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Чоловік наклав на себе руки, коли його зупинили патрульні

Чоловік наклав на себе руки, коли його зупинили патрульні
Патрульні Кривого Рогу в понеділок, 22 січня, за порушення правил зупинили вантажівку DAF.

При перевірці правоохоронці виявили у водія підроблені документи. Поки правоохоронці складали протокол, чоловік замкнувся в кабіні і наклав на себе руки, - інформує прес-служба Патрульної поліції міста.

Як повідомляється, під час перевірки документів з'ясувалося, що водій раніше був позбавлений права керувати транспортними засобами за вживання алкоголю. Крім того, надане посвідчення мало ознаки підробки.

У зв'язку з цим патрульні викликали слідчо-оперативну групу Криворізького відділу поліції. При цьому водій помітно нервував і просив його відпустити.

Поки поліцейські перевіряли його на причетність до скоєння адміністративних правопорушень, водій замкнувся в автомобілі.

Підійшовши до вантажівки і виявивши це, поліцейські заглянули в салон і побачили водія без ознак життя. На шиї у водія був обмотаний ремінь.

Правоохоронці проникли всередину автомобіля, розбивши праве бокове скло. Однак врятувати життя людині не вдалося. Після прибуття на місце події швидка констатувала смерть.

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Теги: самогубство
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Коментарі 2
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Жах довели людину до смерті
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І наскільки правдоподібно виглядає версія правоохоронців! Якщо будуть її чітко дотримуватись на слідстві, то до суда діло не дійде.
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