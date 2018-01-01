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Німці подарували обладнання волинській лікарні

Німці подарували обладнання волинській лікарні
Керівник німецької благодійної організації «Україна. Допомога. Брайтшайд» Генріх Беннер привіз у Володимир-Волинський обладнання для гемодіалізу.

Про це повідомили у прес-службі Володимир-Волинської міськради.

Устаткування так званої «штучної нирки» встановить у територіальному медичному об’єднанні теж німецький спеціаліст-інженер, а от працюватимуть на ньому наші медики після детального інструктажу.

Медична апаратура надійшла як благодійна допомога, оскільки у німецький шпиталь придбали сучасніше обладнання.

Наразі процедури гемодіалізу – механічного очищення крові від відходів, солей і рідин потребують 14 мешканців міста, нирки яких недостатньо здорові для виконання цієї роботи.

До цього часу для лікування важких форм ниркової недостатності містянам та жителям району доводилось їздити до Нововолинська або Луцька.

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Теги: благодійність
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