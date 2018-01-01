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Світ не без добрих людей. Лучанці, яка важко хворіє, подарували візок

Світ не без добрих людей. Лучанці, яка важко хворіє, подарували візок
У Луцьку завдяки небайдужості родини з Ковельського району Оксані Капішевській, яка хворіє через надмірну ламкість кісток, подарували візок, що прилаштований для пересування кімнатою.

Про це в Facebook пише журналістка видання "Волинь24" Олена Лівіцька, яка й розповіла світу про проблему лучанки.

"Ще перед Різдвом віддати їй хоч і не новий, але справний електровізок вирішив мешканець села Воля Ковельського району. Я навіть не знаю, як цю людину звати. Бо він не назвався. Знаю, що він пастор баптистської громади. Подзвонив у редакцію, розповів, що прочитав статтю - того ж дня його знайомі привезли візок до Луцька".

"Було неймовірно прикро бачити, що він Оксані не зовсім підходить, бо вона не дістає рукою до пульта управління. Але ці люди забрали візок і пообіцяли "щось придумати", - розповідає Олена.

Днями візок повернули лучанці і він працює чудово.

"Спасибі тим майстрам, які над ним трудилися, величезне! Оксана вчиться їздити кімнатою. Тепер запросто може пити чай за столом (!). А малий Давидко (племінник) і собі проситься покататися)", - каже Олена Лівіцька.

Також найближчим часом Оксані Капішевській мають придбати візок для пересування вулицею.

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Теги: благодійність, допомога
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