Лучанка подзвонила в поліцію з зізнанням у вбивстві чоловіка

У Луцьку жінка зателефонувала до поліції та повідомила, що вбила чоловіка.Зрештою інформація про це не підтвердилася, – повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.Так, учора, 24 січня, близько 20 години екіпаж отримав виклик з вулиці Черняховського, що колишній чоловік заявниці не хоче покидати її помешкання та вживає щодо неї лайку. Ще через кілька хвилин вона зателефонувала на 102 з повідомленням, що вбила чоловіка.На місці події патрульні побачили, що її слова не відповідають дійсності, бо чоловік був живий, щоправда, мав ознаки сп’яніння, як і сама заявниця.Своє повідомлення про вбивство громадянка мотивувала тим, що хотіла пришвидшити наряд поліції.З обома учасниками події провели профілактичну бесіду, а на жінку оформили протокол за неправдивий виклик поліції.