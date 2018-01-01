Лучанка подзвонила в поліцію з зізнанням у вбивстві чоловіка
Сьогодні, 15:54
У Луцьку жінка зателефонувала до поліції та повідомила, що вбила чоловіка.
Зрештою інформація про це не підтвердилася, – повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.
Так, учора, 24 січня, близько 20 години екіпаж отримав виклик з вулиці Черняховського, що колишній чоловік заявниці не хоче покидати її помешкання та вживає щодо неї лайку. Ще через кілька хвилин вона зателефонувала на 102 з повідомленням, що вбила чоловіка.
На місці події патрульні побачили, що її слова не відповідають дійсності, бо чоловік був живий, щоправда, мав ознаки сп’яніння, як і сама заявниця.
Своє повідомлення про вбивство громадянка мотивувала тим, що хотіла пришвидшити наряд поліції.
З обома учасниками події провели профілактичну бесіду, а на жінку оформили протокол за неправдивий виклик поліції.
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Зрештою інформація про це не підтвердилася, – повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.
Так, учора, 24 січня, близько 20 години екіпаж отримав виклик з вулиці Черняховського, що колишній чоловік заявниці не хоче покидати її помешкання та вживає щодо неї лайку. Ще через кілька хвилин вона зателефонувала на 102 з повідомленням, що вбила чоловіка.
На місці події патрульні побачили, що її слова не відповідають дійсності, бо чоловік був живий, щоправда, мав ознаки сп’яніння, як і сама заявниця.
Своє повідомлення про вбивство громадянка мотивувала тим, що хотіла пришвидшити наряд поліції.
З обома учасниками події провели профілактичну бесіду, а на жінку оформили протокол за неправдивий виклик поліції.
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