На Волині - нестача «швидких»





Про це йшлося сьогодні, 25 січня, під час бюджетних слухань у Волиньраді, - пише



Тимчасовий виконувач обов’язків директора Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Смаль розповів, що найбільша проблема служби «швидкої» – незабезпеченість належним транспортом.



Так, за його словами, із 113 «швидких», наявних в області, 69 не відповідають держстандарту. В умовах позички з районів, за його інформацією, – 42 автомобілі. Більше того, значна частина карет швидкої допомоги дуже застаріла.



«Нам автомобілі з обладнанням не потрібні, в нас обладнання є», – додав він. Із часів заснування Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф установа отримала від держави 35 нових «швидких». Їх поділили між містами та районами. До слова, один автомобіль «швидкої» коштує понад 2 мільйони гривень.



Очільник обласного управління охорони здоров’я зауважив, що обласними коштами проблему нестачі «швидких» та неналежного стану наявних не вирішити, тож варто звертатися із цим питанням до верхівки держави задля сприяння із держскарбниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині із 113 автомобілів швидкої допомоги 69 не відповідають вимогам держстандарту.Про це йшлося сьогодні, 25 січня, під час бюджетних слухань у Волиньраді, - пише Волинська правда Тимчасовий виконувач обов’язків директора Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофрозповів, що найбільша проблема служби «швидкої» – незабезпеченість належним транспортом.Так, за його словами, із 113 «швидких», наявних в області, 69 не відповідають держстандарту. В умовах позички з районів, за його інформацією, – 42 автомобілі. Більше того, значна частина карет швидкої допомоги дуже застаріла.«Нам автомобілі з обладнанням не потрібні, в нас обладнання є», – додав він. Із часів заснування Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф установа отримала від держави 35 нових «швидких». Їх поділили між містами та районами. До слова, один автомобіль «швидкої» коштує понад 2 мільйони гривень.Очільник обласного управління охорони здоров’я зауважив, що обласними коштами проблему нестачі «швидких» та неналежного стану наявних не вирішити, тож варто звертатися із цим питанням до верхівки держави задля сприяння із держскарбниці.

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