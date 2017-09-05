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У Луцьку живодер ледь не вбив кота на морозі. ФОТО

У Луцьку живодер ледь не вбив кота на морозі. ФОТО
У Луцьку мешканець будинку на вулиці В'ячеслава Хурсенка закрив на ніч у клітці хатню кицьку.

Про це в Facebook пише Юлія Крісман.

"Як ж сильно має дістати сусідська кицька, щоб закинути її в контейнер з газонокосилки та прибити на нього цвяхами решітку? Що має зробити кіт, аби залишити його в такому стані на вулиці при температурі в ночі до -15? Кіт зник з прибудинкової території у вівторок, 16 січня. Ця нещасна тваринка дозволила собі вийти за межі подвір‘я , можливо, навіть зайшла на територію сусідів, але хіба так можна? Знайшли кота вчора, пізно ввечері, в середу, 24 січня, в цьому контейнері, на прибудинковій території "чудової людини" - сусіда, в снігу", - повідомила лучанка.

"На мій голос кіт почав дико м’явкати, битися всередині цієї конструкції. Розширені зіниці, відсутність координації рухів, жахливий стан, про гігієну мовчу, кіт ходив "під себе", обмороження лапок, хвоста, понижена температура тощо. Вперше в житті бачу тваринку, яка боїться залишатися в кімнаті сама і одразу ж при цьому починає "кричати", - додала вона.

У Луцьку живодер ледь не вбив кота на морозі. ФОТО
У Луцьку живодер ледь не вбив кота на морозі. ФОТО
У Луцьку живодер ледь не вбив кота на морозі. ФОТО
У Луцьку живодер ледь не вбив кота на морозі. ФОТО
У Луцьку живодер ледь не вбив кота на морозі. ФОТО
У Луцьку живодер ледь не вбив кота на морозі. ФОТО
У Луцьку живодер ледь не вбив кота на морозі. ФОТО

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Теги: кіт
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Коментарі 3
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Я в шоці! Бідна кицька. Хворий на голову! Його так закрити треба
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Напишіть заяву в поліцію,тепер за таке - кримінальна відповідальність.
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якщо худий підстаркуватий-то того дядька звати Юрій
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