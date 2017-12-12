У Ковелі вшанують пам’ять Героїв Крут
Сьогодні, 02:06
Заходи з нагоди дня пам’яті Героїв Крут відбудуться в Ковелі.
Про це повідомляють у прес-службі мерії.
«Запрошуємо ковельчан та гостей міста на тематичний захід з нагоди 100-річчя бою під Крутами», – йдеться в тексті на сайті міської ради.
Так, урочистості відбудуться 29 січні в Палаці учнівської молоді. Початок – о 15:00.
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Про це повідомляють у прес-службі мерії.
«Запрошуємо ковельчан та гостей міста на тематичний захід з нагоди 100-річчя бою під Крутами», – йдеться в тексті на сайті міської ради.
Так, урочистості відбудуться 29 січні в Палаці учнівської молоді. Початок – о 15:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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