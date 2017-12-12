У Ковелі вшанують пам’ять Героїв Крут





Про це повідомляють у прес-службі мерії.



«Запрошуємо ковельчан та гостей міста на тематичний захід з нагоди 100-річчя бою під Крутами», – йдеться в тексті на сайті міської ради.



Так, урочистості відбудуться 29 січні в Палаці учнівської молоді. Початок – о 15:00.

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