Волинський готель «забувся» заплатити за ремонт





Про це пише



Мова йде про стягнення з готелю 691 тисячі гривень за зроблений там ремонт.



У 2011 році між ТОВ «Готельний комплекс «Волинь» та ТОВ «Волиньторгхліб» було укладено договір підряду. Відповідно до цього договору, останні зобов'язалися виконати власними силами й засобами ремонт у приміщеннях готелю. Після ремонту власники закладу мали оплатити роботу.



Підприємство «Волиньторгхліб» виконало ремонтні роботи, а готель їх частково оплатив на суму 307,3 тисячі гривень.



На день розгляду справи основна заборгованість готелю за цей ремонт становила 691 060 гривень.



Представники готелю, хоча на судове засідання й не прибули, однак визнавали цей борг. Пояснювали тим, що зараз мають фінансові труднощі, аби його погасити.



Суд дійшов висновку, що заявлена вимога щодо стягнення заборгованості підлягає до задоволення в сумі 691 060 гривень. Відтак готель мусить повернути заборговані за ремонт кошти «Волиньторгхлібу».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад півмільйона гривень просить стягнути підрядник через суд за проведені ремонтні роботи в готелі «Волинь», що у Володимирі-Волинському.Про це пише Конкурент із посиланням на рішення Господарського суду Волинської області.Мова йде про стягнення з готелю 691 тисячі гривень за зроблений там ремонт.У 2011 році між ТОВ «Готельний комплекс «Волинь» та ТОВ «Волиньторгхліб» було укладено договір підряду. Відповідно до цього договору, останні зобов'язалися виконати власними силами й засобами ремонт у приміщеннях готелю. Після ремонту власники закладу мали оплатити роботу.Підприємство «Волиньторгхліб» виконало ремонтні роботи, а готель їх частково оплатив на суму 307,3 тисячі гривень.На день розгляду справи основна заборгованість готелю за цей ремонт становила 691 060 гривень.Представники готелю, хоча на судове засідання й не прибули, однак визнавали цей борг. Пояснювали тим, що зараз мають фінансові труднощі, аби його погасити.Суд дійшов висновку, що заявлена вимога щодо стягнення заборгованості підлягає до задоволення в сумі 691 060 гривень. Відтак готель мусить повернути заборговані за ремонт кошти «Волиньторгхлібу».

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