Волинський готель «забувся» заплатити за ремонт
29 січень, 21:57
Понад півмільйона гривень просить стягнути підрядник через суд за проведені ремонтні роботи в готелі «Волинь», що у Володимирі-Волинському.
Про це пише Конкурент із посиланням на рішення Господарського суду Волинської області.
Мова йде про стягнення з готелю 691 тисячі гривень за зроблений там ремонт.
У 2011 році між ТОВ «Готельний комплекс «Волинь» та ТОВ «Волиньторгхліб» було укладено договір підряду. Відповідно до цього договору, останні зобов'язалися виконати власними силами й засобами ремонт у приміщеннях готелю. Після ремонту власники закладу мали оплатити роботу.
Підприємство «Волиньторгхліб» виконало ремонтні роботи, а готель їх частково оплатив на суму 307,3 тисячі гривень.
На день розгляду справи основна заборгованість готелю за цей ремонт становила 691 060 гривень.
Представники готелю, хоча на судове засідання й не прибули, однак визнавали цей борг. Пояснювали тим, що зараз мають фінансові труднощі, аби його погасити.
Суд дійшов висновку, що заявлена вимога щодо стягнення заборгованості підлягає до задоволення в сумі 691 060 гривень. Відтак готель мусить повернути заборговані за ремонт кошти «Волиньторгхлібу».
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Про це пише Конкурент із посиланням на рішення Господарського суду Волинської області.
Мова йде про стягнення з готелю 691 тисячі гривень за зроблений там ремонт.
У 2011 році між ТОВ «Готельний комплекс «Волинь» та ТОВ «Волиньторгхліб» було укладено договір підряду. Відповідно до цього договору, останні зобов'язалися виконати власними силами й засобами ремонт у приміщеннях готелю. Після ремонту власники закладу мали оплатити роботу.
Підприємство «Волиньторгхліб» виконало ремонтні роботи, а готель їх частково оплатив на суму 307,3 тисячі гривень.
На день розгляду справи основна заборгованість готелю за цей ремонт становила 691 060 гривень.
Представники готелю, хоча на судове засідання й не прибули, однак визнавали цей борг. Пояснювали тим, що зараз мають фінансові труднощі, аби його погасити.
Суд дійшов висновку, що заявлена вимога щодо стягнення заборгованості підлягає до задоволення в сумі 691 060 гривень. Відтак готель мусить повернути заборговані за ремонт кошти «Волиньторгхлібу».
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Коментарі 1
ооО ЗНАЙОМІ ХФІРМИ ТОБТО Алфьоров вирішив таким чином прихватизувати готель щей у Володимирі....
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