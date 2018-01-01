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Волинський готель «забувся» заплатити за ремонт

Волинський готель «забувся» заплатити за ремонт
Понад півмільйона гривень просить стягнути підрядник через суд за проведені ремонтні роботи в готелі «Волинь», що у Володимирі-Волинському.

Про це пише Конкурент із посиланням на рішення Господарського суду Волинської області.

Мова йде про стягнення з готелю 691 тисячі гривень за зроблений там ремонт.

У 2011 році між ТОВ «Готельний комплекс «Волинь» та ТОВ «Волиньторгхліб» було укладено договір підряду. Відповідно до цього договору, останні зобов'язалися виконати власними силами й засобами ремонт у приміщеннях готелю. Після ремонту власники закладу мали оплатити роботу.

Підприємство «Волиньторгхліб» виконало ремонтні роботи, а готель їх частково оплатив на суму 307,3 тисячі гривень.

На день розгляду справи основна заборгованість готелю за цей ремонт становила 691 060 гривень.

Представники готелю, хоча на судове засідання й не прибули, однак визнавали цей борг. Пояснювали тим, що зараз мають фінансові труднощі, аби його погасити.

Суд дійшов висновку, що заявлена вимога щодо стягнення заборгованості підлягає до задоволення в сумі 691 060 гривень. Відтак готель мусить повернути заборговані за ремонт кошти «Волиньторгхлібу».

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Теги: суд
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Коментарі 1
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ооО ЗНАЙОМІ ХФІРМИ ТОБТО Алфьоров вирішив таким чином прихватизувати готель щей у Володимирі....
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