вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Миколаївщині на смітнику знайшли мертве немовля

На Миколаївщині на смітнику знайшли мертве немовля
На міському звалищі неподалік Первомайська було знайдено тіло новонародженої дитини.

Про жахливу знахідку повідомив працівник одного із комунальних підприємств міста до чергової частини поліції, – пише канал 24.

Прибувши на виклик, працівники слідчо-оперативної групи виявили серед сміття поліетиленовий пакет, в який було загорнуто тіло немовля.

«Попередньо ознак насильницької смерті виявлено не було. Для встановлення остаточної причини смерті дитини призначено проведення судово-медичної експертизи», – йдеться в повідомленні поліції.

Слідчими Первомайського відділу поліції інформація за вказаним фактом була внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками п.2 ч.2 ст.115 КК України «Умисне вбивство» та проводиться досудове розслідування.

Поліцейські з’ясовують обставини події та встановлюють особу й місцезнаходження породіллі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині судитимуть голову громади-висуванця «УКРОПу»
Луцьк очима змії: унікальні фото
Луцькому депутату вимагають догану
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку зупинили водія з підробленими документами на авто. ФОТО
Сьогодні, 09:12
Курс валют у Луцьку на 31 січня
Сьогодні, 09:00
На Миколаївщині на смітнику знайшли мертве немовля
Сьогодні, 08:34
Волинські активісти прокоментували «істерію» щодо «Національних дружин»
Сьогодні, 08:31
Шлюб за добу можна оформити ще в одному місті на Волині
Сьогодні, 08:00
Схожі новини
У Франківську від вітру впав кран і розчавив авто з людьми всередині. ФОТО. ВІДЕО У Франківську від вітру впав кран і розчавив авто з людьми всередині. ФОТО. ВІДЕО
30 січень, 12:37
На Волині подружжя отруїлося газом На Волині подружжя отруїлося газом
30 січень, 11:58
Смерть під потягом у Луцьку: місце хочуть загородити парканом. ВІДЕО Смерть під потягом у Луцьку: місце хочуть загородити парканом. ВІДЕО
30 січень, 11:12
Криваві «розбірки» на Вінничині: чоловік зарізав дружину, а потім застрелився Криваві «розбірки» на Вінничині: чоловік зарізав дружину, а потім застрелився
29 січень, 18:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцьк очима змії: унікальні фото
30 січень, 13:38
 2
31 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 1
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 31 січня
30 січень, 20:00
 1
Українці запустили крилату ракету наземного базування
30 січень, 18:20
 1
Співака з Луцька номінували на премію у Росії
30 січень, 17:30
 1
Медіа
відео
1/8