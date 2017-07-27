Як Хорзов і Котищук навчали готувати піцу. ФОТО

29 січня у "Дядя Pizza" на вулиці Лесі Українки відбувся перший кулінарний майстер-клас "Готуємо разом з "Дядя Pizza"."Ми проводимо безкоштовні дитячі майстер-класи щонеділі, і подумали, що було б класно зробити щось подібне і для дорослих. І почали працювати над цією ідеєю", - кажуть в адміністрації закладу.Ведуть майстер-класи власники мережі "Дядя Pizza"таТривав майстер-клас 1,5 години. Кожен учасник готував дві піци з меню "Дядя Pizza" - "Фірмову" та "4 м'яса". Потім смакували з вином. До речі, одне з вин, яке гостям сподобалось найбільше - внесли до нового меню закладу. Кожному гостю запакували піцу, яку вони зробили."До слова, багато гостей, що відпочивали за столиками і посоромились взяти участь, потім казали, що дуже жалкують, адже було драйвово!" - кажуть організатори.Вони обіцяють не збавляти темпи і проводити майстер-класи "Готуємо разом з "Дядя Pizza" щомісяця.Вашій увазі фотозвіт з першого заходу: