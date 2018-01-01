«Мінімалку» в Україні знову підвищать

У цьому році в Україні планується чергове підвищення мінімальної заробітної плати.Про це в ефірі 5 каналу заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.«Від 1 січня мінімальна заробітна плата зросла до 3723 гривень. Наступне підвищення – 4100 гривень, і я переконаний, що воно буде і що це буде саме в 2018 році. Є ініціатива Президента України, є звернення до уряду про те, що за результатами першого кварталу уряд має повернутися і розглянути можливість збільшення мінімальної заробітної плати. Повторю, мета одна – показати суспільству, що все-таки життя в країні змінюється, якість і рівень життя зростає. Ми робимо упор на працюючій людині, вона має отримувати достойну заробітну плату. І, безумовно, друга, не менш важлива категорія, – це пенсіонери, інваліди, тобто це ті люди, яким сьогодні, окрім держави, ніхто не допоможе», - зазначив Розенко.«Підняття мінімальної заробітної плати – це правильний крок, і я повністю підтримую ініціативу Президента та переконаний, що ми цю ідею реалізуємо у 2018 році», – додав віце-прем'єр.