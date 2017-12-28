Луцькі волейболістки дали бій чемпіону

«Волинь-Університету-ОДЮСШ» гідно боролася в гостях проти южненського «Хіміка», однак чинний чемпіон довів свою перевагу. А поразкою лучанок скористалася «Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ», яка впевнено обіграла «Сєвєродончанку» і потіснила волинську команду з другого місця в таблиці.Про це повідомили у Федерації волейболу України.Щоби перемогти, южненкам довелося таки добряче постаратися. Адже їхні суперниці, склалося враження, абсолютно не цікавилися рахунком на табло, а відчайдушно боролися за кожен м’яч.І такий настрій їм справді допомагав. В усякому разі, не знітив після локального провалу – 2:5, бо незабаромефектним «ейсом» вирівняла становище – 10:10. Далі на черговий ривок «Хіміка», якому посприяли точні удари, «Волинь-Університет-ОДЮСШ» відповіла вдалими атаками. І в кінцівки суперники зайшли з приблизно рівними шансами. Та все ж вирішальні розіграші краще провели господарки майданчику, а підбила підсумок партії все та ж Бойко.Другий сет також розпочався з відриву южненок – 7:2, проте невдовзі гості змусили їх наробити кілька помилок у нападі і майже зрівняли рахунок – 13:14. Та своєчасний «копняк» від наставника і новий бомбардирський спалах Бойко, яка того вечора явно була в ударі, наблизили «Хімік» до перемоги ще на крок.Зрештою, кінцівку третьої партії южненські волейболістки також провели розважливіше, і перемогли 3:0 (25:22, 25:18, 25:21).Поразкою волинянок скористалася тернопільська «Галичанка», яка після перемоги над «Сєверодончанкою» вийшла на друге місце в Суперлізі, відтіснивши луцьку команду на третю сходинку.