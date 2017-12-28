Луцькі волейболістки дали бій чемпіону
Сьогодні, 08:00
«Волинь-Університету-ОДЮСШ» гідно боролася в гостях проти южненського «Хіміка», однак чинний чемпіон довів свою перевагу. А поразкою лучанок скористалася «Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ», яка впевнено обіграла «Сєвєродончанку» і потіснила волинську команду з другого місця в таблиці.
Про це повідомили у Федерації волейболу України.
Щоби перемогти, южненкам довелося таки добряче постаратися. Адже їхні суперниці, склалося враження, абсолютно не цікавилися рахунком на табло, а відчайдушно боролися за кожен м’яч.
І такий настрій їм справді допомагав. В усякому разі, не знітив після локального провалу – 2:5, бо незабаром Марина Скрипник ефектним «ейсом» вирівняла становище – 10:10. Далі на черговий ривок «Хіміка», якому посприяли точні удари Юлії Бойко, «Волинь-Університет-ОДЮСШ» відповіла вдалими атаками Людмили Осачук. І в кінцівки суперники зайшли з приблизно рівними шансами. Та все ж вирішальні розіграші краще провели господарки майданчику, а підбила підсумок партії все та ж Бойко.
Другий сет також розпочався з відриву южненок – 7:2, проте невдовзі гості змусили їх наробити кілька помилок у нападі і майже зрівняли рахунок – 13:14. Та своєчасний «копняк» від наставника і новий бомбардирський спалах Бойко, яка того вечора явно була в ударі, наблизили «Хімік» до перемоги ще на крок.
Зрештою, кінцівку третьої партії южненські волейболістки також провели розважливіше, і перемогли 3:0 (25:22, 25:18, 25:21).
Поразкою волинянок скористалася тернопільська «Галичанка», яка після перемоги над «Сєверодончанкою» вийшла на друге місце в Суперлізі, відтіснивши луцьку команду на третю сходинку.
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Про це повідомили у Федерації волейболу України.
Щоби перемогти, южненкам довелося таки добряче постаратися. Адже їхні суперниці, склалося враження, абсолютно не цікавилися рахунком на табло, а відчайдушно боролися за кожен м’яч.
І такий настрій їм справді допомагав. В усякому разі, не знітив після локального провалу – 2:5, бо незабаром Марина Скрипник ефектним «ейсом» вирівняла становище – 10:10. Далі на черговий ривок «Хіміка», якому посприяли точні удари Юлії Бойко, «Волинь-Університет-ОДЮСШ» відповіла вдалими атаками Людмили Осачук. І в кінцівки суперники зайшли з приблизно рівними шансами. Та все ж вирішальні розіграші краще провели господарки майданчику, а підбила підсумок партії все та ж Бойко.
Другий сет також розпочався з відриву южненок – 7:2, проте невдовзі гості змусили їх наробити кілька помилок у нападі і майже зрівняли рахунок – 13:14. Та своєчасний «копняк» від наставника і новий бомбардирський спалах Бойко, яка того вечора явно була в ударі, наблизили «Хімік» до перемоги ще на крок.
Зрештою, кінцівку третьої партії южненські волейболістки також провели розважливіше, і перемогли 3:0 (25:22, 25:18, 25:21).
Поразкою волинянок скористалася тернопільська «Галичанка», яка після перемоги над «Сєверодончанкою» вийшла на друге місце в Суперлізі, відтіснивши луцьку команду на третю сходинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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