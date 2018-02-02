Розорений ураганом американець виграв у лотерею 2 мільйони доларів
Сьогодні, 03:01
Американець Ентоні Фелдер із міста Ламбертон виграв два мільйони доларів у лотерею Powerball.
Про це повідомляє IA ZIK.
Фелдер працює водієм вантажівки. Восени минулого року ураган Метью сильно пошкодив його будинок. Коштів на ремонт не вистачало.
Лотерейний квиток купив випадково, повертаючись додому з перукарні.
Щасливець каже, що коли почув, що хтось із Ламбертона зірвав у Powerball 2 мільйони доларів, то відразу відчув, що перемога за ним. На виграні кошти він планує відремонтувати будинок і купити собі нову вантажівку.
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Про це повідомляє IA ZIK.
Фелдер працює водієм вантажівки. Восени минулого року ураган Метью сильно пошкодив його будинок. Коштів на ремонт не вистачало.
Лотерейний квиток купив випадково, повертаючись додому з перукарні.
Щасливець каже, що коли почув, що хтось із Ламбертона зірвав у Powerball 2 мільйони доларів, то відразу відчув, що перемога за ним. На виграні кошти він планує відремонтувати будинок і купити собі нову вантажівку.
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