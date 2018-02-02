Розорений ураганом американець виграв у лотерею 2 мільйони доларів

Ентоні Фелдер із міста Ламбертон виграв два мільйони доларів у лотерею Powerball.



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Фелдер працює водієм вантажівки. Восени минулого року ураган Метью сильно пошкодив його будинок. Коштів на ремонт не вистачало.



Лотерейний квиток купив випадково, повертаючись додому з перукарні.



Щасливець каже, що коли почув, що хтось із Ламбертона зірвав у Powerball 2 мільйони доларів, то відразу відчув, що перемога за ним. На виграні кошти він планує відремонтувати будинок і купити собі нову вантажівку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Американецьіз міста Ламбертон виграв два мільйони доларів у лотерею Powerball.Про це повідомляє IA ZIK Фелдер працює водієм вантажівки. Восени минулого року ураган Метью сильно пошкодив його будинок. Коштів на ремонт не вистачало.Лотерейний квиток купив випадково, повертаючись додому з перукарні.Щасливець каже, що коли почув, що хтось із Ламбертона зірвав у Powerball 2 мільйони доларів, то відразу відчув, що перемога за ним. На виграні кошти він планує відремонтувати будинок і купити собі нову вантажівку.

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