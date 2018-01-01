У хлопчика з Волині виявили пухлину мозку. Потрібна допомога





Перенесені дві операції та три курси хіміотерапії не дали результату. Нині хлопчик потребує допомоги на лікування в Туреччині, - пише



Дитина хворіє з лютого 2017-го року. В півтори роки батьки помітили перші симптоми – судоми пальчиків, однак, лікарі тоді радили пити вітаміни та говорили, що переросте. Та влітку з’явився головний біль, нудота та блювання, стан Ромчика погіршився. Він став погано їсти, погіршився сон. Батьки звернулися в обласну ліарню в Луцьку, хлопчик пройшов обслідування. В результаті, у Ромчика виявили злоякісну пухлину центральної нервової системи, яка швидко росте.



Батьки самостійно знайшли лікаря та у Києві в інституті нейрохірургії 18-го вересня 2017-го року Роман переніс першу операцію. Усю пухлину вирізати не вдалося, так як вона знаходиться біля життєво важливих органів. Далі слідували 3 курси хіміотерапії, які на жаль не допомогли. З діагнозом кістозно-солідна пухлина лівої тім’яно-потиличної ділянки головного мозгу хлопчика готували до другої операції.



17-го січня Ромчика знову прооперували та хвороба не відступає, ріст пухлини продовжується.



На лікування сім’я вже витратила близько 10-ти тисяч доларів. Батьки не покладають рук і разом із сином боряться за життя. На курс променевої терапії 5 лютого відправляться в турецьку клініку «Аджібаден» в Стамбулі. Саме лікування коштує 21 тисячу доларів.



Самостійно зібрати такі кошти сім’ї Гальчиків важко, тому просимо небайдужих допомогти хлопчику подолати пухлину. У Ромчика є менший братик, який хоче бачити його здоровим, а батьків щасливими.



Допомогу на лікування можна перерахувати на картку ПриватБанку 5168757319064871 Юрій Гальчик (тато хлопчика).







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Маленький хлопчик Роман Гальчик із Нововолинська вже 5 місяців бореться із невтішним діагнозом: злоякісна пухлина головного мозку.Перенесені дві операції та три курси хіміотерапії не дали результату. Нині хлопчик потребує допомоги на лікування в Туреччині, - пише Район.Іваничі Дитина хворіє з лютого 2017-го року. В півтори роки батьки помітили перші симптоми – судоми пальчиків, однак, лікарі тоді радили пити вітаміни та говорили, що переросте. Та влітку з’явився головний біль, нудота та блювання, стан Ромчика погіршився. Він став погано їсти, погіршився сон. Батьки звернулися в обласну ліарню в Луцьку, хлопчик пройшов обслідування. В результаті, у Ромчика виявили злоякісну пухлину центральної нервової системи, яка швидко росте.Батьки самостійно знайшли лікаря та у Києві в інституті нейрохірургії 18-го вересня 2017-го року Роман переніс першу операцію. Усю пухлину вирізати не вдалося, так як вона знаходиться біля життєво важливих органів. Далі слідували 3 курси хіміотерапії, які на жаль не допомогли. З діагнозом кістозно-солідна пухлина лівої тім’яно-потиличної ділянки головного мозгу хлопчика готували до другої операції.17-го січня Ромчика знову прооперували та хвороба не відступає, ріст пухлини продовжується.На лікування сім’я вже витратила близько 10-ти тисяч доларів. Батьки не покладають рук і разом із сином боряться за життя. На курс променевої терапії 5 лютого відправляться в турецьку клініку «Аджібаден» в Стамбулі. Саме лікування коштує 21 тисячу доларів.Самостійно зібрати такі кошти сім’ї Гальчиків важко, тому просимо небайдужих допомогти хлопчику подолати пухлину. У Ромчика є менший братик, який хоче бачити його здоровим, а батьків щасливими.Допомогу на лікування можна перерахувати на картку ПриватБанку 5168757319064871 Юрій Гальчик (тато хлопчика).

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