У Луцьку на автостанції автоматники. Затримують злочинців. ФОТО





Про це в facebook написав активіст Сергій Поха.



"Автостанція зараз затримання", - лаконічно повідомив він.



Згодом додав, що за попередньою інформацією йдеться про затримання злочинців, які пов'язані з накробізнесом.



Операцію проводили працівники поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку поліція затримала трьох злочинців на автостанції.Про це в facebook написав активіст Сергій Поха."Автостанція зараз затримання", - лаконічно повідомив він.Згодом додав, що за попередньою інформацією йдеться про затримання злочинців, які пов'язані з накробізнесом.Операцію проводили працівники поліції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію