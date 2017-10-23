У Луцьку на автостанції автоматники. Затримують злочинців. ФОТО
Сьогодні, 20:44
У Луцьку поліція затримала трьох злочинців на автостанції.
Про це в facebook написав активіст Сергій Поха.
"Автостанція зараз затримання", - лаконічно повідомив він.
Згодом додав, що за попередньою інформацією йдеться про затримання злочинців, які пов'язані з накробізнесом.
Операцію проводили працівники поліції.
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Про це в facebook написав активіст Сергій Поха.
"Автостанція зараз затримання", - лаконічно повідомив він.
Згодом додав, що за попередньою інформацією йдеться про затримання злочинців, які пов'язані з накробізнесом.
Операцію проводили працівники поліції.
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Коментарі 2
Видно що не альфа....
циганів приймали?
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