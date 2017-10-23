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У Луцьку на автостанції автоматники. Затримують злочинців. ФОТО

У Луцьку на автостанції автоматники. Затримують злочинців. ФОТО
У Луцьку поліція затримала трьох злочинців на автостанції.

Про це в facebook написав активіст Сергій Поха.

"Автостанція зараз затримання", - лаконічно повідомив він.

Згодом додав, що за попередньою інформацією йдеться про затримання злочинців, які пов'язані з накробізнесом.

Операцію проводили працівники поліції.

У Луцьку на автостанції автоматники. Затримують злочинців. ФОТО
У Луцьку на автостанції автоматники. Затримують злочинців. ФОТО
У Луцьку на автостанції автоматники. Затримують злочинців. ФОТО
У Луцьку на автостанції автоматники. Затримують злочинців. ФОТО
У Луцьку на автостанції автоматники. Затримують злочинців. ФОТО
У Луцьку на автостанції автоматники. Затримують злочинців. ФОТО
У Луцьку на автостанції автоматники. Затримують злочинців. ФОТО

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Теги: затримання, поліція, автостанція
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Коментарі 2
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Видно що не альфа....
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циганів приймали?
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