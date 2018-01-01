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Гунчик розповів, як на Волині утилізують відходи

Гунчик розповів, як на Волині утилізують відходи
На Волині накопичилось понад 3 мільйони тонн відходів, які потребують утилізації.

Про це розповів очільник Волинської ОДА Володимир Гунчик 5 лютого під час оперативної наради.

Заступник голови Сергій Кошарук розповів про досвід боротьби зі сміттям відповідно до міжнародного проекту DESPRO. За його словами, Волинь долучиться до розробки Національного плану управління відходами. Вже відбулося перше засідання робочої групи, а до травня складуть попередній варіант плану.

Натомість Володимир Гунчик зазначив, що на Волині накопичують сміття доти, доки є місця, думаючи, що «земелька наша велика».

Він додав, що поки ця програма не стане великим бізнес-проектом, вона буде тільки на паперах і не матиме ніякого реального результату. Якщо ж бізнес відчує, що держава створює відповідні умови для його розвитку, будуть створюватись і нові робочі місця, і поповнення бюджету, і запровадження енергетичних програм, і можливість впорядкувати проблеми з відходами на будь-якій території.

«Треба починати реалізовувати її, починаючи з маленьких громад, поступово піднімаючи вектор впливу», – сказав Гунчик. За словами очільника області, ліквідували Ковельський ветсанзавод, однак на Волині є ще 42 підприємства, продовжують продукувати відходи тваринного походження.

Також він поінформував, що у Брищі залишилось зовсім небагато місця для сміття, а місцеві жителі занепокоєні ситуацією з полігоном.

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Теги: сміття
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