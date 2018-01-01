Муніципали благають луцькі ОСББ дотримуватися благоустрою

Муніципали просили керівників ОСББ у Луцьку дотримуватися правил благоустрою міста.Про це йшлося під час робочої зустрічі з керівниками об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, ЖКП та органів самоорганізації населення, - повідомили у департаменті муніципальної варти Луцької міськради.Начальник відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцької міської радинагадала присутнім, що на території Луцька діють Правила благоустрою, ухвалені ще 2009 року. У них чітко встановлено порядок благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою та визначено права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою.Юлія Гоголь розповіла про порушення, які найчастіші виявляють інспектори-муніципали впродовж року під час виконання покладених на них обов’язків.«Не завжди вам вдається утримувати прилеглу територію поблизу будинків в чистоті. Сюди варто віднести косіння трави, яка виростає вище 15 см, прибирання сміття, а також вивезення опалого листя», - звернулася вона до присутніх.Болючою для усіх жителів Луцька є тема паркування. Необхідно донести до мешканців будинків, що залишати автомобілі на зелених зонах, дитячих майданчиках, тротуарах, пішохідних доріжках та зелених насадженнях заборонено.Начальник відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцької міської ради також зауважила, що забороняється переоблаштовувати проїзди в такий спосіб, що унеможливлюють проїзду спецтехніки.«Не можна самовільно встановлювати бетонні клумби, шлагбауми чи інші обмежувачі руху, облаштовувати поблизу будинків клумби чи городи, а також викидати чи складувати будівельне сміття», - підкреслила вона.Власники об’єктів благоустрою зобов’язані утримувати території в належному стані, слідкувати за чистотою поблизу майданчиків для збору сміття, а також підписувати договори з ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» на вивезення твердих побутових відходів.