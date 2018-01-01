Україну засипає снігом, півтори сотні сіл – без світла





Про це йдеться в повідомленні Державної служби з питань надзвичайних ситуацій, - пише



Найбільші дороги розчищені, рух транспорту забезпечено. У Вінницькій області для розчистки доріг та недопущення утворення заторів обмежено рух великогабаритного транспорту на ділянці автодороги М-21 від Жмеринки до Могилів-Подільського (протяжністю 73 км).



На дорогах для розчистки снігу та буксирування транспорту працює 1,6 тисячі одиниць техніки та майже 2,2 тисячі працівників. Учора, 8 лютого, підрозділи ДСНС провели буксирування 14 одиниць автотранспортних засобів, надали допомогу 22 громадянам.



У ніч проти 9 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 152 населених пунктів у п'яти областях: Чернівецькій – 89, Івано-Франківській – 32, Тернопільській – 25, Чернігівській – 3, Сумській – 3. Ремонтні бригади обленерго нині відновлюють електропостачання.



Напередодні сніг замітав Буковину, там його випало до колін, траси паралізовано, а ввечері заметіль дісталася до Києва. У столиці випало близько 10 сантиметрів снігу. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок.



Відучора всі головні автошляхи Буковини були заблоковані. На трасі Чернівці-Порубне, що веде до Румунії, у заторі стали десятки автомобілів - спочатку перед сніговою негодою спасували вантажівки, а пізніше правоохоронці заборонили рух і легковим автівкам через велику вірогідність аварій. На трасі ще звечора чергують копи та рятувальники, от тільки зовсім немає снігоприбиральної техніки. У самих Чернівцях перемети до колін. Комунальники намагаються розчистити шляхи для міського транспорту.

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