вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вечірня аварія в Луцьку: розтрощений «передок» та постраждалий. ФОТО

Вечірня аварія в Луцьку: розтрощений «передок» та постраждалий. ФОТО
Автомобіль BMW занесло на слизькій ділянці дороги, в результаті чого він зіткнувся з Toyota, яка рухалась зустрічною смугою. Від удару серйозно постраждав пасажир Toyota.

Інцидент трапився вечірньої пори 9 лютого при виїзді з Луцька, - пишуть Волинські новини.

Водій BMW виїжджав з другорядної дороги на вулицю Рівненську, проте під час повороту, не врахував дорожню обстановку і його автомобіль почало нести боком. В той час Рівненською рухалась Toyota, з якою і зіткнувся хетчбек. Зауважимо, що BMW – на литовській реєстрації, проте авто застраховане і в Україні.

Пасажир Toyota був непристебнутий ременем безпеки – від зіткнення він сильно вдарився головою в лобове скло. На момент приїзду патрульних його госпіталізувала карета «швидкої». Вочевидь, травма – доволі серйозна, адже на снігу навколо залишились плями крові.

За станом на 18:20 на місце прибули патрульні, які з’ясовують обставини аварії.

Вечірня аварія в Луцьку: розтрощений «передок» та постраждалий. ФОТО
Вечірня аварія в Луцьку: розтрощений «передок» та постраждалий. ФОТО
Вечірня аварія в Луцьку: розтрощений «передок» та постраждалий. ФОТО
Вечірня аварія в Луцьку: розтрощений «передок» та постраждалий. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, ДТП, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Кондом...
Занесло його.Тойоту щоб зробити 2 таких хечбека треба.Шкода тойоту
Відповісти
Як задовбали дал...би на бляхах!!!
На...й заборонити і все!
Відповісти
Вибір редактора
Мерії запропонували альтернативу «Луцьким ринкам»
Маніпулюють та обманюють. Підприємець «розгромила» створення КП «Луцькі ринки»
Службове розслідування щодо Палиці: результати приховують від громади?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 10 і 11 лютого
09 лютий, 20:00
На Волині у підприємця хочуть відібрати землю, яку він орендує
09 лютий, 19:12
Вечірня аварія в Луцьку: розтрощений «передок» та постраждалий. ФОТО
09 лютий, 18:58
У луцьких школах продовжили карантин
09 лютий, 18:42
Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС
09 лютий, 18:28
Схожі новини
Аварія в Луцьку: на перехресті зіткнулися два Volkswagen Passat. ФОТО Аварія в Луцьку: на перехресті зіткнулися два Volkswagen Passat. ФОТО
08 лютий, 13:45
У Луцьку водій втік з місця ДТП У Луцьку водій втік з місця ДТП
06 лютий, 16:43
Аварія в Луцьку: зіткнулися «Нива» та BMW. ФОТО Аварія в Луцьку: зіткнулися «Нива» та BMW. ФОТО
05 лютий, 13:15
У центрі Луцька - аварія У центрі Луцька - аварія
03 лютий, 16:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як добре ви знаєте Шацьк. ТЕСТ
09 лютий, 16:24
 4
Куди піти у вихідні в Луцьку: 9-11 лютого
09 лютий, 10:00
 2
На хабарі у 3 тисячі доларів у Луцьку затримали працівника СБУ зі спільниками
09 лютий, 21:38
 1
Лучанка вирощує в підвалі тисячі квітів. ВІДЕО
09 лютий, 13:26
 1
Волинських дітей вчать, як уникнути цькування в школі
Сьогодні, 00:51
 0
Медіа
відео
1/8