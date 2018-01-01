Вечірня аварія в Луцьку: розтрощений «передок» та постраждалий. ФОТО





Інцидент трапився вечірньої пори 9 лютого при виїзді з Луцька, - пишуть



Водій BMW виїжджав з другорядної дороги на вулицю Рівненську, проте під час повороту, не врахував дорожню обстановку і його автомобіль почало нести боком. В той час Рівненською рухалась Toyota, з якою і зіткнувся хетчбек. Зауважимо, що BMW – на литовській реєстрації, проте авто застраховане і в Україні.



Пасажир Toyota був непристебнутий ременем безпеки – від зіткнення він сильно вдарився головою в лобове скло. На момент приїзду патрульних його госпіталізувала карета «швидкої». Вочевидь, травма – доволі серйозна, адже на снігу навколо залишились плями крові.



За станом на 18:20 на місце прибули патрульні, які з’ясовують обставини аварії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автомобіль BMW занесло на слизькій ділянці дороги, в результаті чого він зіткнувся з Toyota, яка рухалась зустрічною смугою. Від удару серйозно постраждав пасажир Toyota.Інцидент трапився вечірньої пори 9 лютого при виїзді з Луцька, - пишуть Волинські новини. Водій BMW виїжджав з другорядної дороги на вулицю Рівненську, проте під час повороту, не врахував дорожню обстановку і його автомобіль почало нести боком. В той час Рівненською рухалась Toyota, з якою і зіткнувся хетчбек. Зауважимо, що BMW – на литовській реєстрації, проте авто застраховане і в Україні.Пасажир Toyota був непристебнутий ременем безпеки – від зіткнення він сильно вдарився головою в лобове скло. На момент приїзду патрульних його госпіталізувала карета «швидкої». Вочевидь, травма – доволі серйозна, адже на снігу навколо залишились плями крові.За станом на 18:20 на місце прибули патрульні, які з’ясовують обставини аварії.

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