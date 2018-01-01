«Волинь» у контрольному матчі забила угорцям 4 «сухі» м’ячі
09 лютий, 21:24
У контрольному матчі проти угорської «Ньїредьхази» луцькі футболісти забили чотири «сухі» м’ячі.
Про це повідомляє прес-служба луцького ФК.
Підопічні Віктора Богатиря протягом левової частки ігрового часу тримали м’яч під контролем, а ігрова та територіальна перевага над суперниками приносила гольові «плоди» по два рази у кожному з таймів.
Так, до перерви свої прізвища у протокол матчу записували Дмитро Скоблов та Андрій Яковлєв, який реалізував пенальті. У другому таймі забитими голами відзначилися Олександр Климець та Василь Курко.
У результаті матч «Волинь» – «Ньїредьхаза Спартакус» (Ньїредьхаза , Угорщина) закінчився із переконливим рахунком 4:0.
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Про це повідомляє прес-служба луцького ФК.
Підопічні Віктора Богатиря протягом левової частки ігрового часу тримали м’яч під контролем, а ігрова та територіальна перевага над суперниками приносила гольові «плоди» по два рази у кожному з таймів.
Так, до перерви свої прізвища у протокол матчу записували Дмитро Скоблов та Андрій Яковлєв, який реалізував пенальті. У другому таймі забитими голами відзначилися Олександр Климець та Василь Курко.
У результаті матч «Волинь» – «Ньїредьхаза Спартакус» (Ньїредьхаза , Угорщина) закінчився із переконливим рахунком 4:0.
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