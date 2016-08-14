Волинські вчителі перемогли у Всеукраїнському конкурсі
Сьогодні, 11:16
Серед переможців в освітньому проекті «На урок» - четверо волинських вчителів.
Про це йдеться на сайті порталу.
Освітній проект «На урок» започаткував Всеукраїнський конкурс навчальних матеріалів з різних предметів, де суддями та учасниками виступають освітяни. Щоб взяти участь у Конкурсі для вчителів, необхідно було викласти власні профільні розробки, що стосуються того чи іншого шкільного предмету. Конкурс відбувається на постійній основі.
Список волинських вчителів-переможців:
Зоряна Нінічук, вчитель історії НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня №1-гімназія ім В. Газіна». селище Ратне.
Оксана Попач, вчитель початкових класів ЗОШ І-ІІ ст.село Дольськ.
Оксана Карпук, вчитель початкових класів НВК «Маневицька ЗОШ І-ІІІ ступенів №2-гімназія імені А.П. Бринського».
Тетяна Парадовська, вчитель української мови і літератури, «ЛНВК ЗОШ І-ІІІст. №22-ліцей».
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Про це йдеться на сайті порталу.
Освітній проект «На урок» започаткував Всеукраїнський конкурс навчальних матеріалів з різних предметів, де суддями та учасниками виступають освітяни. Щоб взяти участь у Конкурсі для вчителів, необхідно було викласти власні профільні розробки, що стосуються того чи іншого шкільного предмету. Конкурс відбувається на постійній основі.
Список волинських вчителів-переможців:
Зоряна Нінічук, вчитель історії НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня №1-гімназія ім В. Газіна». селище Ратне.
Оксана Попач, вчитель початкових класів ЗОШ І-ІІ ст.село Дольськ.
Оксана Карпук, вчитель початкових класів НВК «Маневицька ЗОШ І-ІІІ ступенів №2-гімназія імені А.П. Бринського».
Тетяна Парадовська, вчитель української мови і літератури, «ЛНВК ЗОШ І-ІІІст. №22-ліцей».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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