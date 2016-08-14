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Волинські вчителі перемогли у Всеукраїнському конкурсі

Волинські вчителі перемогли у Всеукраїнському конкурсі
Серед переможців в освітньому проекті «На урок» - четверо волинських вчителів.

Про це йдеться на сайті порталу.

Освітній проект «На урок» започаткував Всеукраїнський конкурс навчальних матеріалів з різних предметів, де суддями та учасниками виступають освітяни. Щоб взяти участь у Конкурсі для вчителів, необхідно було викласти власні профільні розробки, що стосуються того чи іншого шкільного предмету. Конкурс відбувається на постійній основі.

Список волинських вчителів-переможців:

Зоряна Нінічук, вчитель історії НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня №1-гімназія ім В. Газіна». селище Ратне.

Оксана Попач, вчитель початкових класів ЗОШ І-ІІ ст.село Дольськ.

Оксана Карпук, вчитель початкових класів НВК «Маневицька ЗОШ І-ІІІ ступенів №2-гімназія імені А.П. Бринського».

Тетяна Парадовська, вчитель української мови і літератури, «ЛНВК ЗОШ І-ІІІст. №22-ліцей».

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Теги: школа, освіта, Волинь
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