П’яна мати вигнала 3-річну дитину без одягу на мороз. ФОТО

У Борисполі нетвереза жінка вигнала малого сина з дому.Про це повідомляють у патрульній поліції.Про неналежний догляд за 3-річною дитиною повідомили занепокоєні сусіди родини. За адресою патрульні виявили хлопчика без верхнього одягу, який бігав на подвір'ї біля під’їзду гуртожитку.Мешканці будинку розповіли, що вони постійно годують дитину, а його 40-річна мати систематично вживає алкоголь та залишає хлопчика вдома без нагляду. Цей вечір не був винятком, адже коли поліцейські прибули на місце події, жінка також перебувала в стані сильного алкогольного сп'яніння.Хлопчика нагодували – їжею допомогли сусіди. Патрульні придбали для дитини перші в її житті іграшки.Інспектори відвезли хлопчика до Бориспільської центральної районної лікарні для медичного огляду. Також про подію повідомили працівників відділу ювенальної превенції.