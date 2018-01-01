П’яна мати вигнала 3-річну дитину без одягу на мороз. ФОТО
Сьогодні, 13:09
У Борисполі нетвереза жінка вигнала малого сина з дому.
Про це повідомляють у патрульній поліції.
Про неналежний догляд за 3-річною дитиною повідомили занепокоєні сусіди родини. За адресою патрульні виявили хлопчика без верхнього одягу, який бігав на подвір'ї біля під’їзду гуртожитку.
Мешканці будинку розповіли, що вони постійно годують дитину, а його 40-річна мати систематично вживає алкоголь та залишає хлопчика вдома без нагляду. Цей вечір не був винятком, адже коли поліцейські прибули на місце події, жінка також перебувала в стані сильного алкогольного сп'яніння.
Хлопчика нагодували – їжею допомогли сусіди. Патрульні придбали для дитини перші в її житті іграшки.
Інспектори відвезли хлопчика до Бориспільської центральної районної лікарні для медичного огляду. Також про подію повідомили працівників відділу ювенальної превенції.
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Про це повідомляють у патрульній поліції.
Про неналежний догляд за 3-річною дитиною повідомили занепокоєні сусіди родини. За адресою патрульні виявили хлопчика без верхнього одягу, який бігав на подвір'ї біля під’їзду гуртожитку.
Мешканці будинку розповіли, що вони постійно годують дитину, а його 40-річна мати систематично вживає алкоголь та залишає хлопчика вдома без нагляду. Цей вечір не був винятком, адже коли поліцейські прибули на місце події, жінка також перебувала в стані сильного алкогольного сп'яніння.
Хлопчика нагодували – їжею допомогли сусіди. Патрульні придбали для дитини перші в її житті іграшки.
Інспектори відвезли хлопчика до Бориспільської центральної районної лікарні для медичного огляду. Також про подію повідомили працівників відділу ювенальної превенції.
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