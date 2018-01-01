У волинянина на автостанції вилучили холодну зброю
Сьогодні, 11:11
Правоохоронці вилучили у 41-річного волинянина багнет.
Багнет часів Першої світової війни оперативники виявили під час поверхневого огляду 41-річного жителя міста Локачі, на території автостанції у райцентрі Горохів. Предмет, схожий на холодну зброю, вилучили та направили на дослідження, - інформує ГУНП у Волинській області.
За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України, йдеться про незаконне поводження зі зброєю. Санкція статті, зокрема, передбачає до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Багнет часів Першої світової війни оперативники виявили під час поверхневого огляду 41-річного жителя міста Локачі, на території автостанції у райцентрі Горохів. Предмет, схожий на холодну зброю, вилучили та направили на дослідження, - інформує ГУНП у Волинській області.
За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України, йдеться про незаконне поводження зі зброєю. Санкція статті, зокрема, передбачає до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
Позбавили громадяннина засобу самозахисту, я знаю! він ходив і боровся з порушниками гром порядку
Це часом не патрульний в цивільному? Тому дозволено.
Останні новини
У Львові підпалили відділення «Сбербанку»
Сьогодні, 11:27
На Волині ще одну школу закрили на карантин
Сьогодні, 11:13
У волинянина на автостанції вилучили холодну зброю
Сьогодні, 11:11
Волинянин, який ледь не вбив дружину, виявився психічно хворим
Сьогодні, 11:04
Волинян продовжує «атакувати» кір і грип
Сьогодні, 10:46