У волинянина на автостанції вилучили холодну зброю





Багнет часів Першої світової війни оперативники виявили під час поверхневого огляду 41-річного жителя міста Локачі, на території автостанції у райцентрі Горохів. Предмет, схожий на холодну зброю, вилучили та направили на дослідження, - інформує ГУНП у Волинській області.



За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України, йдеться про незаконне поводження зі зброєю. Санкція статті, зокрема, передбачає до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці вилучили у 41-річного волинянина багнет.Багнет часів Першої світової війни оперативники виявили під час поверхневого огляду 41-річного жителя міста Локачі, на території автостанції у райцентрі Горохів. Предмет, схожий на холодну зброю, вилучили та направили на дослідження, - інформує ГУНП у Волинській області.За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України, йдеться про незаконне поводження зі зброєю. Санкція статті, зокрема, передбачає до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

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