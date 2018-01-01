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У волинянина на автостанції вилучили холодну зброю

У волинянина на автостанції вилучили холодну зброю
Правоохоронці вилучили у 41-річного волинянина багнет.

Багнет часів Першої світової війни оперативники виявили під час поверхневого огляду 41-річного жителя міста Локачі, на території автостанції у райцентрі Горохів. Предмет, схожий на холодну зброю, вилучили та направили на дослідження, - інформує ГУНП у Волинській області.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України, йдеться про незаконне поводження зі зброєю. Санкція статті, зокрема, передбачає до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.


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Теги: багнет, зброя
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Коментарі 2
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Позбавили громадяннина засобу самозахисту, я знаю! він ходив і боровся з порушниками гром порядку
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Це часом не патрульний в цивільному? Тому дозволено.
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