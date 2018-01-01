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Поблизу Луцька зіткнулися Audi та Fiat

Поблизу Луцька зіткнулися Audi та Fiat
У селі Лище Луцького району на вузькій дорозі не розминулися дві автівки: Audi А4 і Fiat doblo.

Про це повідомляє Волинь24.

«На водія Fiat склали адмінпротокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Постраждалих у ДТП немає», - прокоментував подію речник ГУНП у Волинській області Віктор Гомоль.

За його словами, на місце аварії виїжджала група реагування патрульної поліції.



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Теги: ДТП, Волинь
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