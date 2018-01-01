Поблизу Луцька зіткнулися Audi та Fiat
Сьогодні, 00:25
У селі Лище Луцького району на вузькій дорозі не розминулися дві автівки: Audi А4 і Fiat doblo.
Про це повідомляє Волинь24.
«На водія Fiat склали адмінпротокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Постраждалих у ДТП немає», - прокоментував подію речник ГУНП у Волинській області Віктор Гомоль.
За його словами, на місце аварії виїжджала група реагування патрульної поліції.
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Про це повідомляє Волинь24.
«На водія Fiat склали адмінпротокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Постраждалих у ДТП немає», - прокоментував подію речник ГУНП у Волинській області Віктор Гомоль.
За його словами, на місце аварії виїжджала група реагування патрульної поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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