Поблизу Луцька зіткнулися Audi та Fiat





Про це повідомляє



«На водія Fiat склали адмінпротокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Постраждалих у ДТП немає», - прокоментував подію речник ГУНП у Волинській області Віктор Гомоль.



За його словами, на місце аварії виїжджала група реагування патрульної поліції.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Лище Луцького району на вузькій дорозі не розминулися дві автівки: Audi А4 і Fiat doblo.Про це повідомляє Волинь24 «На водія Fiat склали адмінпротокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Постраждалих у ДТП немає», - прокоментував подію речник ГУНП у Волинській областіЗа його словами, на місце аварії виїжджала група реагування патрульної поліції.

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