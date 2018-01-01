«Волинь» мінімально перемогла у Туреччині грузинів

У заключному спарингу на першому турецькому зборі луцька «Волинь» здобула перемогу.Про це повідомляє прес-служба луцького ФК.Головний тренер, як і обіцяв, дав більше ігрового часу іншій групі гравців після матчу проти «Діли». У першому таймі «Волинь» володіла ігровою та територіальною перевагою, яку матеріалізувала у забитий м’ячПісля перерви на полі точилася рівна боротьба. Утім, свої моменти не реалізували як «червоно-білі», так і їхні суперники. Тож фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу «Волині» - 1:0.Уже сьогодні зранку команда повернеться до Луцька.